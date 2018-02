ENCUENTRO INESPERADO

Unidad: Alberto Fernández se reunió con Cristina después de 10 años

La reconstrucción del peronismo está en pleno proceso. Una muestra clara de ello fue el encuentro entre la ex presidenta y quien fuera su jefe de Gabiente, quienes estaban enfrentados. "Con ella no alcanza, pero sin ella no se puede", dijo.

Los une el espanto por Mauricio Macri y la necesidad de volver a ser Gobierno en 2019. Es así de claro. Con esta premisa, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, quien fuera su jefe de Gabinete, volvieron a juntarse tras pasar diez años sin hablarse.



Si bien el encuentro tuvo lugar en diciembre, se dio a conocer recién este miércoles en medio del proceso de reorganización del peronismo que busca volver a ser Gobierno en 2019.



En una entrevista con la radio FM La Patriada, Fernández, quien trabajó como jefe de campaña de Florencio Randazzo en las legislativas del año pasado, dijo que tuvieron muchas coincidencias con la exmandataria.



"Lo tome más como un reencuentro humano que político porque cada uno sigue pensando lo que piensa. Fue muy lindo, nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir y saldamos muchas cuentas", contó.



"Estamos en un momento en que el presente es más importante que el pasado. Tenemos muchas visiones comunes, fundamentalmente la crítica sobre el presente".



El exjefe de Gabinete, que intentar acercar posiciones entre el kirchnerismo, el PJ y el massismo, afirmó que la construcción de una alternativa común dentro del peronismo no será una tarea sencilla.



Para ello, recomendó dejar los egos de lado y habló de "regenerar los vínculos de convivencia" en el histórico partido. "En 2019 si no estamos de acuerdo con un candidato que las PASO lo resuelvan, pero hay que dejar de romper el peronismo. Lo único que le pido a Cristina es que si hay otros que quieren ser candidatos los deje competir", resaltó.



"Ninguno puede proscribir a otro, tenemos que dejar de llamarnos traidores y adjetivarnos entre nosotros como lo hacen los otros. Hay que asumir un compromiso, las diferencias las saldamos adentro", apuntó Fernández.



Por lo pronto, este jueves se sentarán en la misma mesa representantes del kirchnerismo, el massismo y el randazzismo, en un encuentro que genera mucha expectativa ante lo que algunos avizoran como la reunificación del peronismo, sirviendo para medir -además- a aquellos sectores que abonan la teoría de que el kirchnerismo debe formar parte de un gran acuerdo interno.



El encuentro, denominado "Argentina Unida – Desafíos en el fortalecimiento del campo popular", sentará juntos a los kirchneristas Agustín Rossi, Daniel Filmus y Víctor Santa María; los massistas Felipe Solá y Daniel Arroyo y los randazzistas Alberto Fernández y Fernando "Chino" Navarro.



Aunque todos parecieran haber accedido, se observa con atención la postura de los representantes del massismo, con una esperada señal desde Nueva York por parte de Sergio Massa, habida cuenta de que un paso como el que se planea podría generar un cortocircuito con el GEN de Margarita Stolbizer, su socio en 1País.

