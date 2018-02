NEGOCIACION CALIENTE

Paritaria docente: la Provincia volvería a ofrecer plus por no adherir a paros

A diferencia del año pasado, ahora lo pondría sobre la mesa de negociaciones durante la discusión con los sindicatos. Los gremios ya rechazaron cualquier tipo de incentivo o plus. También dicen "no" al presentismo.

los maestros que no pararon recibieron 1.000 pesos como compensación por única vez

Nosotros estamos sin convocatoria en la Provincia de Bs As. En el acta figura, firmado por los presentes, que se tenía que discutir en diciembre 2017, el salario 2018 y todavía no nos convocaron. — Maria Laura Torre (@mlautorre) February 6, 2018

La relación entre el gobierno dey los docentes crece en tensión, ante el inicio de la negociación salarial que amenaza con impedir, una vez más, el inicio de las clases en la fecha señalada.Desde la Provincia ya piensan en utilizar una herramienta que ya utilizaron el año pasado, cuando se registraron 16 días de paro: ofrecer un plus por presentemismo a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza.La diferencia, según pudo saber La Tecla.info, es que en esta oportunidad la oferta se hará durante la negociación y no en pleno conflicto, como sucedió en 2017.En aquella oportunidad,, pero el costo fue alto ya que la imagen que quedó fue que se trató de un premio por no adherir al paro.En esta ocasión será diferente, adelantando la medida y haciéndola pública durante la negociación paritaria, además de sumarse a otras "herramientas" de presión como el descuento de los días no trabajados.Otro punto que pondrá la discusión al rojo vivo, además del salarial, es el tema del ausentismo, uno de los caballitos de batalla del gobierno de Vidal para esta temporada, sólo un 30% de los maestros no faltó ni un solo día a su trabajo.Sean las argumentaciones que sean, los gremios rechazan cualquier tipo de premio por presentismo, al considerarlo una restricción al derecho de huelga de los docentes.Así lo hizo saber la secretaria gremial del Suteba, María Laura Torre, quien expresó queañadiendo que