POLEMICA

Juntada y recuerdo: el peronismo del interior va a la tierra del ex PJ que temía por su billetera

Tal como adelantó La Tecla, el peronismo del interior se junta en los pagos de Azul, distrito comandado por nada más y nada menos que Hernán Bertellys, quien en 2015, foto mediante, dejó el PJ y se abrazó al oficialismo de María Eugenia Vidal.

Por supuesto, en ese momento, fueron muchos lo que salieron a cruzar con dureza al alcalde, tanto Justicialistas como miembros del Pro local, aunque estos últimos, en su mayoría, terminaron en el equipo municipal.El jefe omunal, de caracter fuerte, se iba a tomar revancha un tiempo después. A la hora de elogiar el formato 360 de los actos de Cambiemos recordó que a su entender los actos del PJ no eran de lo más agradables."Nosotros que venimos del peronismo, con el ruido del bombo, los empujones y cuidando que no te falte el celular o la billetera", dijo allá por el mes de octubre el azuleño, luego de un acto de Macri y Vidal en esa ciudad del centro bonaerense.Más allá de las palabras de Bertellys, por las cuales después pidió disculpas, lo cierto es que los alcaldes del peronismo del interior pondrán el ojo principalmente en la situación de los trabajadores que fueron despedidos de Fanazul.Además, buscarán en coincidir en una línea para buscar entablar una mesa de diálogo con el Ejecutivo. Más allá de las diferencias, consideran un atropello las condiciones que le imponen desde Gobernación y quieren alivianar el pressing.En Azul, los jefes comunales enrolados en el PJ, diagramarán lo que consideran una propuesta superadora al plan del Ejecutivo, haciendo hincapié sobre todo en el pacto fiscal, pese a que varios Justicialistas ya se mostraron a favor da la adhesión.La clave será bajar la intromisión en sus gestiones, que significan algunos puntos del acuerdo, entre ellos, la imposibilidad de contratar empleados por fuera del crecimiento poblacional y la prohibición de poder acceder al leasing para comprar maquinarias."La cita es el viernes y se espera una importante convocatoria. Por supuesto, el Ejecutivo azuleño no está invitado a la cita. Primero, porque Bertellys no es parte de Cambiemos, y segundo por miedo a que después se queje que le falta la billetera", cerró, a modo de convite y chiste, uno de los alcaldes que comprometió su presencia en el evento.