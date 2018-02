Legisladores del FPV-PJ rechazaron el megadecreto de Macri

Los diputados y diputadas nacionales del FPV-PJ expresaron hoy su rechazo al megadecreto 27/2018, mediante el cual el gobierno nacional pretende derogar 19 leyes y modificar otras 140 sin dar el debate en el Congreso Nacional, y manifestaron su apoyo a la marcha convocada para el 22 de febrero.

“El megadecreto no cumple con ninguno de los requisitos que la Constitución Nacional, y se atribuye facultades que le son propias al Congreso de la Nación”, sostuvo el presidente del bloque, Agustín Rossi, en una conferencia de prensa de la que también participaron senadores nacionales del FPV-PJ. “Hay un claro intento de apelar permanentemente al decretazo evitando la participación del Congreso, como lo reconoció el diputado (Pablo) Tonelli al decir que algunos de los artículos del megadecreto no pasarían por el Parlamento”.Rossi fue especialmente crítico con “la posibilidad de embargar las cuentas sueldo” que establece el DNU, y se comprometió a “seguir trabajando durante todo el mes de febrero para que cuanto estén dadas las condiciones podamos rechazarlo con las mayorías necesarias en ambas cámaras”.“Este decreto tendría que ser rechazado por todos porque no es que le saca atribuciones legislativas a los diputados de la oposición, sino que se las saca a los del oficialismo también. Sería un muy mal antecedente que este decreto quede vigente”, concluyó.Por su parte, el diputado Marcos Cleri –quien junto al diputado Máximo Kirchner y la senadora Anabel Fernández Sagasti integran la Bicameral que esta tarde tratará el DNU- adelanto que el FPV-PJ presentará “un dictamen en conjunto con el resto de los integrantes opositores de la comisión, pidiendo la invalidez del DNU no solo porque no hay necesidad y urgencia, sino principalmente porque se atenta contra los derechos de los trabajadores”.“En el Senado también estamos trabajando para su rechazo porque coincidimos en que es inconstitucional, que lo único que hace es que el Ejecutivo usurpe las facultades que son del Congreso de la Nación”, ratificó Fernández Sagasti.En la reunión de bloque los legisladores también acordaron apoyar la marcha del 22 contra el ajuste, por paritarias libres y en defensa de los puestos de trabajo, e instar a que se constituya la comisión investigadora de la desaparición del submarino ARA San Juan.Asimismo, expresaron su solidaridad con los argentinos afectados por las inundaciones en el norte, y repudiaron la citación a indagatoria cursada al diputado Leopoldo Moreau.