Galli firmó decreto antinepotismo y habló de una “operación berreta” en su contra

El intendente de Olavarría anunció la adhesión a la normativa nacional. Alcanzará a familiares de funcionarios con rango de secretario, hasta el segundo grado de consaguinidad. Tendrán tiempo de renunciar hasta el 31 de marzo. Críticas a los medios.

En la mañana de este martes, el intendente Ezequiel Galli –en conferencia de prensa– anunció que el Partido de Olavarría aplicará en el ámbito de la Administración Pública Municipal, la normativa dictada recientemente en los ámbitos Nacional y Provincial tendiente a fortalecer la institucionalidad, la transparencia y la ética en el sector público.Es en este sentido que decreta que “no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en la Administración Pública Municipal –Departamento Ejecutivo–, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el Intendente y demás funcionarios con rango y jerarquía de Secretario. Quedan incluidos el cónyuge y la unión convivencial”.El Intendente resaltó además que “quedan exceptuadas las personas designadas mediante procesos de selección por Concurso o que cuenten con estabilidad en el cargo a la fecha del presente y que aquellas personas cuyas designaciones a la fecha del presente se encuentren alcanzadas por este Decreto, deberán desvincularse antes del 31 de marzo de 2018”.“De acuerdo a lo publicado en medios nacionales y provinciales, voy a desmentir categóricamente todo lo que se dijo, con datos erróneos, falsos, inventados. Nunca mi suegro fue funcionario, estuvo en una empresa privada, hace 25 años y está jubilado con su actividad. Mi mujer nunca fue directora de PAMI, fue auditora, tiene el título de médica y ya renunció hace 15 días atrás”, enfatizó Galli.Además consideró que “el vínculo de parentesco con Luciano Blanco y Alexis Armanini es absolutamente ridículo. Inventaron hasta nombres, es una operación de prensa política. Lamentablemente mucha gente se va a quedar con esa sensación y no es así”.Basándose en el Decreto, Galli sostuvo que afecta –únicamente– los cargos de la secretaria de Salud Pública Mariana Diamanti y su marido Luciano Blanco, subsecretario de Legal y Técnica. En este sentido adelantó que “Luciano tiene un cargo en el Concejo Deliberante y lo va a tomar a partir del 1º de abril. La fecha difiere de los decretos de Nación y Provincia, porque hay cuestiones que están en proceso y consideramos las cuestiones personales de cada uno de los funcionarios”.Fundamentó que con este Decreto se busca “ir hacia la transparencia del Estado y limitar el acceso irrestricto de padres, hijos y familiares directos. Es una decisión que ha tomado el Presidente -y que adhiere la Gobernadora- y que como Intendente y parte integrante de este espacio político estoy convencido de que estamos yendo hacia una mejora del Estado”.Al referirse a sus primos Mariana, Juan Agustín e Hilario Galli, destacó la “idoneidad de cada uno de ellos para estar en el cargo. Ninguno es un ñoqui, ninguno está acá de regalo”.Asimismo, respecto de la desvinculación de Luciano Blanco del Departamento Ejecutivo, dijo que “al ser esposo de la Secretaria de Salud está afectado. Perdemos un gran funcionario en el área de Legal y Técnica y es una decisión difícil. Luciano ha estado conmigo desde el primer día, es una de las personas que primero confió en mí. Estoy convencido que también en el Concejo Deliberante va a cumplir un rol destacado”.Ante las preguntas de los periodistas locales sobre el reemplazo de Blanco, anticipó que “hoy no hay un reemplazante natural en el espacio. No es sencillo encontrar un abogado que sepa de Derecho Administrativo. Es un lugar muy importante como para estar en manos de alguien improvisado, por lo cual va a ser una tarea difícil”.Finalmente, consultado sobre a quién atribuye la operación mediática, opinó que no “quiere perder el tiempo” y manifestó estar convencido “de que fue una operación, porque nadie de La Política On Line puede tener semejante creatividad para inventar los cargos, alguien pasó la información. Hace un par de meses que publicamos la página de Gobierno Abierto, somos un Municipio transparente. Se puede ingresar para consultar la nómina de empleados y saber quién de ellos era empleado y quién no, saber cuánto cobra y cuánto cobró el último mes. Es una operación berreta”.