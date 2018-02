DATOS ALARMANTES

Los números, la grieta y dos realidades: "Este año van a crecer la economía y la pobreza"

Casi como una paradoja, los especialistas afirman que durante 2018 el sector financiero impulsará un crecimiento de la economía, pero que no se trasladará a la generación de empleo.

Lo que parece una paradoja, no lo es. Especialistas en cuestiones sociales advierten que la situación del país es más que preocupante. A pesar de los intentos del Gobierno de controlar la inflación y bajar el déficit, el panorama es cada vez más oscuro.En este sentido, aseguran que en 2018 se va a registrar un crecimiento en la economía y en la pobreza, en simultáneo.“Hay dos países. Este año va a crecer la economía y va a crecer la pobreza, las dos cosas a la vez. La economía va a crecer por la soja, la minería, los sectores financieros y la pobreza porque eso no es lo que genera trabajo, entonces van a bajar los niveles de consumo”, advirtió Daniel Arroyo, diputado nacional por el Frente Renovador.En diálogo con La Tecla en Vivo (Cadena Rio 88.7), el exministro de Desarrollo Social de la Provincia, detalló que un estancamiento en la construcción y el comercio, generará mayor desocupación, a pesar “que tengamos crecimiento económico”.“El gobierno no está pudiendo controlar la inflación, lo que hace a la vida cotidiana hay problemas serios. La plata no alcanza y las familias se endeudan, y la posibilidad de que se pueda embargar las cuentas a sueldo, es un problema”, añadió.Por ello, este jueves el peronismo organizó un encuentro ara este jueves titulado “Argentina Unida”, en la que se discutirá presentar diferentes propuestas para intentar solucionar esta cuestión.“Se necesita una oposición que discuta y proponga temas. Hay que ampliarse, se necesitan nuevas ideas. No hay que negar los problemas”, dijo al respecto Arroyo.La disertación estará conformada por 10 mesas de exposición: El presente de endeudamiento; Políticas de género; La construcción de una Argentina federal; La defensa del trabajo y la distribución de la riqueza; La calidad institucional de nuestra democracia; El presente económico y los desafíos del desarrollo; La Argentina en el contexto internacional; Juventud y el peronismo en el siglo XXI y Educación, Ciencia y Tecnología.