BUENOS AIRES

Un sector del massismo le dice "no" a la juntada peronista del jueves

Cuando parecía que todo el peronismo se iba a juntar para dar el primer paso hacia la unidad absoluta, el Frente Renovador prefirió no apurar el asunto y a través de un comunicado dio a conocer su negativa posición al respecto. "No son tiempos para buscar resolver los problemas de los dirigentes sino de la gente”, señalaron.

Así se expresaron desde la fuerza liderada por Sergio Massa tras la convocatoria lanzada por sectores del peronismo de la ciudad de Buenos Aires para este jueves, en la que intentaran avanzar en la búsqueda de puntos de confluencia con el objetivo puesto en las próximas PASO.Al respecto, el diputado nacional Marco Lavagna, el presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA) Matías Tombolini, el ex diputado Julio Raffo y la dirigente Florencia Arietto sostuvieron: “Los argentinos asisten a una embestida feroz sobre sus bolsillos con precios, tarifas e impuestos que ameritan que todo el esfuerzo de los dirigentes políticos de oposición estén puestos en acompañar de manera comprometida a trabajadores, jubilados, comerciantes y PYMES que son los más afectados por un gobierno que no encuentra el rumbo”.En ese contexto, desde el espacio liderado por Sergio Massa agregaron: “No participamos de ninguna confluencia partidaria de los oportunistas de siempre que privilegian sus situaciones personales por sobre el interés común”.“No acompañamos ni acompañaremos cuestiones partidarias. No son tiempos para buscar resolver los problemas de los dirigentes sino de la gente”, subrayaron para luego añadir: “Es tiempo de pensar sólo en los argentinos de a pie"."En los trabajadores del Turbio, del INTI, del Senasa, y de tantas empresas privadas que están sufriendo despidos, en los inundados del norte y en los azotados por el fuego de la zona núcleo", completaron.