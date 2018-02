Fútbol y política: el Nuevo Gasómetro explotó contra Mauricio Macri

Los hinchas de San Lorenzo, furiosos por el arbitraje de Silvio Trucco, acusaron al Presidente de orquestar un favoritismo hacia Boca, rival anoche del Ciclón. Unos por el fútbol, otros por la política, los cánticos se acordaron de la madre del ex presidente boquense.

Fútbol y política, ese eterno tandem que tantas discusiones y polémicas despertaron y despiertan en un país tan futbolero como Argentina, el paraíso de los debates y los opinólogos.Una vez más se vuelven a combinar, a cuenta del partido que hace unas horas disputaron San Lorenzo de Almagro y Boca Juniors, con un discutidísimo arbitraje deEl soplapitos cometió dos errores que incidieron directamente en el resultado (empate 1-1): el primero al convalidar gol de Tévez en off side; el segundo, una expulsión "fantasma" del sanlorencista Gabriel Rojas.A pesar de que luego favoreció al Ciclón cuando no cobró un penal contra Emmanuel Mas, los hinchas de San Lorenzo descargaron su bronca, aunque no lo hicieron sólo apuntando al referí, sino también a quienes manejan el fútbol argentino.El grito atronó de repente en el Nuevo Gasómetro, con un estruendoso:, algo que fue aprovechado -según testigos- por opositores políticos y muchos disconformes con la gestión presidencial para insultar el primer mandatario.Así, recordaron al presidentecon gruesos epítetos, haciendo alusión a un supuesto favorecimiento de los arbitrajes hacia Boca. Algo que ya había insinuado el técnico de Ríver, Marcelo Gallardo, metiendo en la bolsa, también, al mismísimo presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA),, reconocido hincha "bostero".