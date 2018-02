ACUERDO

Massa atornilla en Nueva York su alianza con el padre de la Tolerancia Cero

Tras el fracaso electoral de 1País, el líder del Frente Renovador oficializó su alianza laboral con el ex alcalde de Nueva York. Los equipos de ambos trabajarán en asesorías de sistemas jurídicos y seguridad para gobiernos y corporaciones.

La actividad del líder del Frente Renovador,, ha tomado un ritmo acelerado en Nueva York, ciudad en la que se instaló hace varios días junto a su esposa, Malena Galmarini. Mientras mira de reojo la interna del peronismo y analiza un posible retorno a la estructura partidaria de la mano de las nuevas autoridades bonaerenses, el tigrense avanzó en los acuerdos que lo convierten en un "hombre de Giuliani".En las últimas horas, Massa firmó en el edificio Metlife de esa ciudad un acuerdo de trabajo con el ex alcalde neoyorquino,, que incluirá la realización de tareas vinculadas a sistemas jurídicos y de seguridad.Así, los equipos de ambos comienzan ya a trabajar de manera conjunta en la prestación de servicios de asesoramiento en estas áreas, destinadas a gobiernos y clientes corporativos.El anuncio, realizado por el propio ex funcionario kirchnerista a través de su cuenta de Twitter, oficializa el adelanto realizado por La Tecla.info tiempo atrás, acerca de su futuro profesional, alejado momentáneamente de la política.La decisión de tomar distancia respecto del acontecer diario partidario y político en nuestro país se habría producido luego del fracaso electoral que sufrió 1País, la alianza que formó junto al GEN de, que le impidieron acceder a una banca en el Senado por la provincia de Buenos Aires.Giuliani, ex alcalde de Nueva York y actualmente a cargo del área de ciberespionaje del gobierno de Donald Trump, estuvo en nuestro país durante la campaña electoral, a mediados del año pasado, oportunidad en la que elogió la política de seguridad implementada en el muncipio de Tigre, a la que calificó de, dijo Giuliani durante la presentación del informe realizado por el equipo de la compañía de seguridadmeses atrás, oportunidad en la que el padre de la "Tolerancia Cero" visitó cárceles y varios municipios del Conurbano bonaerense, además de reunirse con funcionarios como el ministro de Justicia,o el vicegobernador