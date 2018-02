DISCOLOS

Anti-nepotismo: mientras aseguran que no es obligatorio, otro intendente de Cambiemos se rebela

Ante la negativa de varios alcaldes oficialistas en adherir al decreto contra la contratación de familiares en el Estado, la decisión de Vidal sería dar libertad de acción. El último en mostrar su oposición fue Víctor Aiola (Chacabuco), quien pidió no ser "más papistas que el Papa".

Luego de la adhesión por parte de la gobernadora bonaerense,, a la norma que restringe la contratación de familiares en el ámbito estatal, la mesa de la polémica quedó servida.Así, varios jefes comunales opositores salieron en masa a oponerse a la norma, no tanto por su contenido sino bajo el argumento de que no resuelve los grandes problemas del país. Incluso algunos fueron muy tajantes, como el mandamás San Antonio de Areco,, quien aseguró a La Tecla: "¿Decreto antinepotismo?: Primero que traigan la guita que tienen afuera, después vemos". En el bando de Cambiemos la cosa no está tan clara, ya que si bien varios alcaldes oficialistas se sumaron al anti-nepotismo, por ejemplo a través de ordenanzas, otros no están siguiendo la "sugerencia" de sumarse a la ola.A casos como el del intendente de Mar del Plata,(dejó trascender que no está de acuerdo, que debe resolverse por idoneidad y no por si es pariente o no), se sumó en las últimas horas el jefe comunal de Chacabuco,Víctor Aiola, intendente de Chacabuco.El jefe de gobierno comunal de Cambiemos dijo queY añadió que, cuando se le mencionó el caso de su esposa,, quien es la actual directora asociada de la Región Sanitaria III.El debate está instalado y tiene inquieta a la gobernadora Vidal, quien no logra disciplinar a toda su tropa. Tal vez por eso el mensaje que baja desde el oficialismo en las últimas horas es que la adhesión a la normativay que dejan libertad de acción a los jefes comunales.Esto se habría terminado de definir en el transcurso de un encuentro que mantuvieron, para abordar este tema, la gobernadora vidal con su jefe de Gabinete,; el jefe de Gabinete de la Nación,; el secretario general de la Presidencia,y el jefe de Gobierno porteño,