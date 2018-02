ACTO Y EUFORIA

El "descubridor" de CFK 2017 ya habla de CFK 2019: ¿Información o deseo?

Sábado al mediodía, Villa Gesell. Allí se realizó el primer plenario del año del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, al que concurrieron más de 32 agrupaciones de distintos lugares del país, en su mayoría de la provincia de Buenos Aires. El tema excluyente, CFK 2019.

El encuentro estuvo organizado en diferentes comisiones integradas por distintos referentes del Frenap y al final se leyó un documento con el resultado de lo tratado en cada una de las comisiones.Al finalizar el mismo, este amplio grupo de dirigentes peronistas compartieron un asado y al terminar hizo uso de la palabra el presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas Marcelo Puella, quien hizo un balance de "la pésima gestión" del gobierno de Macri y proyectó el futuro político del espacio que lidera."El peronismo tiene un sueño que es volver a gobernar los destinos de nuestra nación. Nosotros vamos a hacer la plancha mientras están dejando en ruinas a nuestra gente. Estamos condenados a ser la única y verdadera opción. No hace falta buscar mucho en nuestras filas al mejor dirigente y a la persona más capacitada para ocupar el sillón de Rivadavia en el 2019", dijo Puella.Y agregó: "Yo en particular voy a trabajar y los invito a dejar todo para que Cristina Fernández de Kirchner sea nuestra presidenta en el 2019”, a lo que los presentes, enardecidos, acompañaron con "se siente, se siente; Cristina presidente".Terminado el acto, la principal figura de la convocatoria dijo que "Cristina es un animal político, respira y transpira política y nunca le esquivaría a este desafío de reivindicar a nuestro pueblo, el que está siendo abandonado y solo ve en ella la salida de este pozo ciego”.Vale recordar que Puella, en la previa de las legislativas 2017, fue quien se animó a confirmar la candidatura a senadora nacional de la ex presidenta, cuando en ese momento hasta los más K salían a negarlo.“#URGENTE Confirmado de primera persona. Cristina Fernández de Kirchner será candidata a Senadora Nacional por la Provincia de Buenos Aires”, tuiteaba a finales de enero del año pasado el presidente Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas.No obstante, los soldados más fieles de Cristina negaban la veracidad de la información. “La verdad que no tengo confirmación, y dudo que esté”, señalaba a LaTecla.Info el intendente de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona. Y en la misma sintonía, el diputado Avelino Zurro opinaba: “Hasta que ella no lo diga son rumores o expresiones de deseo”.En respuesta a ello, tozudo, Puella le decía a este medio, "cada uno tiene su información y su contacto con la jefa. Yo sé que será nuestra candidata. No hay dudas, sólo falta que lo haga público". Claro, el correr de los días iban a terminar dándole la razón. CFK fue candidata a Senadora por la Provincia.¿Tendrá Puella la bola de Cristal? ¿Se viene CFK 2019? Vaya a saber. Lo cierto es que este encuentro de Gesell es el segundo en el que menciona la posibilidad de CFK 2019, cuando por estos días, son pocos los que se atreven a hablar al respecto.En una cena para celebrar los 35 años de la Agrupación Juan Pueblo, realizada en el Club Glorietas Argentinas de Mataderos, Puella marcó la necesidad y obligación de “trabajar más duro que nunca para volver a poner a un peronista en el sillón de Rivadavia y ese peronista tiene que identificarnos a todos, nuclearnos a todos, mantener las banderas del justicialismo"."La única que puede y está capacitada para esa tarea es Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual nuestra presidenta para el 2019 va a ser Cristina y no lo duden que será la presidente de todos los argentinos para volver a recuperar todas las conquistas sociales que este gobierno neo-liberal les robó a nuestro pueblo”, aseguró.