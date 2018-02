LAS IMáGENES Y EL DESPUéS

Vidal, la única de los tres PRO que van por la "re" en 2019 que zafó de Chocobar

Macri, Vidal y Rodríguez Larreta van a ir por un período más en la Nación, la Provincia y la Ciudad, respectivamente. De los tres, sólo la mandataria bonaerense no quedó en off side con el caso Chocobar, el policía que asesinó por la espalda a un joven delincuente que junto a otro había apuñalado a un turista en La Boca.

Hoy recibí a Luis Chocobar en la Casa Rosada. Quería ofrecerle todo mi apoyo, decirle que lo acompañamos y que confiamos en que la Justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía https://t.co/4D3ESgZH2t pic.twitter.com/Jjq6FqWVeR — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 1 de febrero de 2018

Un caso más en que la Justicia actúa a favor de los delincuentes y no de la seguridad de los vecinos. https://t.co/6pKF4wBBIG — H Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) 1 de febrero de 2018

Todavía no se habían dado a conocer las imágenes que mostraban al efectivo de la Bonaerense tirando por la espalda. Apenas se conocía la declaración del policía, que había dicho que el delincuente se le había abalanzado. La Justicia no le creyó y lo acusó por "exceso en la legítima defensa" y lo embargó por 400.000 pesos.A partir de ahí, la gran polémica. El presidente Mauricio Macri, acompañado, apoyado y avalado por la mayoría de los medios nacionales, recibió al integrante de la fuerza en su despacho de la Casa Rosada y le brindó todo su respaldo, incluso dijo que era un ejemplo a seguir."Hace unos meses Luis Oscar Chocobar defendió a un turista estadounidense que había sido brutalmente apuñalado en un intento de robo. La noticia de la gratitud del turista con él conmovió a miles de argentinos, pero ayer nos enteramos que Luis será embargado por $400 mil pesos mientras se resuelve la causa por la muerte de uno de los ladrones", publicó Macri en Facebook.Y agregó: "Hoy lo recibí en la Casa Rosada. Quería ofrecerle todo mi apoyo, decirle que lo acompañamos y que confiamos en que la Justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía.En el mismo sentido se pronunció la ya cuestionada ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Desde el principio de la gestión dijimos que íbamos a cuidar a los que nos cuidan. El agente Chocobar actuó en cumplimiento de su deber frente a una situación en la que había una persona agredida con múltiples heridas"."El actuó, dio la voz de alto, persiguió al delincuente hasta hacer cesar el delito con el objetivo de que esa persona no matara y por eso nosotros lo vamos a ayudar en la defensa legal y consideramos que el juez, con quien hemos tomado contacto, va a entender nuestro razonamiento", añadió la ex ministra de Trabajo.Nada dijo la gobernadora Vidal, aunque sí habló su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, quien a través de la red social Twitter expresó: "Defendió a un turista poniendo en riesgo su vida cumpliendo con su compromiso de servir y proteger, y terminó embargado. Tendrá nuestro apoyo para que triunfe la Justicia", advirtió el funcionario.Después, claro, se supo a través de las imágenes que Chocobar no había defendido al turista agredido, sino que simplemente persiguió a uno de los asesinos que antes había sido interceptado por un grupo de vecinos, y que ante la supuesta no obedecida voz de alto, tiró dos veces por la espalda.Vidal, nada. Casualidad o no, la mandataria bonaerense no se comió el relato de Luis Chocobar y por ende no es atacada por estas horas por defender a un efectivo de la Bonaerense que lejos estuvo de cumplir con su deber. Sí lo hizo Ritondo, como se mencionó antes, pero no es lo mismo.En cambio, su par de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que fue quien dijo que tanto él como Macri y Vidal están para un período más, señaló que "no estoy de acuerdo con el juez. No lo mató (Kukoc al turista) por pocos centímetros, por un centímetro no murió. El tipo le clavó 10 cuchillazos y salió corriendo; había mucha gente. El policía se vio en una situación complicada, le metió un tiro y lo terminó matando".Del caso, o sea que Vidal fue la única que zafó del papelón, se dio cuenta la dirigente del GEN, Margarita Stolbizer, quien en su cuenta de la red social del pajarito, fue contundente al respecto. "Qué error del Presidente recibir a un imputado por abuso en la defensa, inducido por Ministra de Seguridad que reincide en papelones y brutalidades", dijo.En el mismo posteo, agregó que "por algo no están ahi ni Vidal ni Ritondo. Tal vez conocian el video con la evidencia del homicidio x la espalda", haciendo referencia al encuentro en la Rosada, aunque vale decir que el titular de la Seguridad bonaerense, pese a la no presencia, también metió la pata (o no) con sus palabras.Más allá de la claridad de las imágenes, por supuesto, son muchos los que siguen defendiendo el accionar del policía y por ende acompañando la felicitación de Macri y Rodríguez Larreta. De todos modos, se trata de meras opiniones. Lo que está mal, está mal. Y el accionar del ya no tan héroe Luis Chocobar, estuvo mal. Entonces, la defensa oficial también."El video que se conoció sobre Chocobar es bien claro. Ejecutó una pena de muerte extralegal. No habìa peligro para nadie. Disparó por la espalda. El juez fue demasiado benévolo con exceso en la legitima defensa. No hubo defensa. Hubo 'ataque fácil'. Cambiemos, vida por muerte", manifestó en las redes el periodista especialista en Policiales de Canal 13, Ricardo Canaletti.