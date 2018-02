Desempolvan el Proyecto Nuclear

El Gobierno nacional puso primera para concretar, en la provincia patagónica, la construcción de una central. Alberto Weretilneck la rechaza, pero esquiva la polémica

Tras la derrota de su lista en las PASO de 2017, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció el desistimiento al proyecto para construir una central nuclear. Desde ese momento, los principales referentes políticos de la Provincia tomaron la posta para insistir con el megaemprendimiento energético. Con propuestas que incluyeron una consulta popular en la lo-calidad de Sierra Grande, el mismo presidente Mauricio Macri fue quien hizo públicas sus intenciones y desempolvó la iniciativa, generando algunas críticas.



Promediaba el 2017 y, luego del cimbronazo que recibió Weretilneck en las urnas, la Legislatura local acompañó mayoritariamente al Ejecutivo en su decisión de prohibir por ley, y de manera definitiva, la posibilidad de instalar centrales nucleares para la generación de energía eléctrica en la Provincia. Pese a ello, los principales referentes de Cambiemos susurraban que esa no era la última palabra.



Sin dudas, una de las voces que sumaron más cuestionamientos fue la del senador nacional Miguel Pichetto. El legislador, oriundo de Sierra Grande, en donde además fue intendente, respaldó la construcción de la central nuclear. En la misma sintonía, el presidente Macri mostró interés en la posible instalación de una planta al afirmar que constituiría "un antes y un después en el desarrollo de Río Negro".



En este punto, detalló la Gobernación, Weretilneck ratificó la postura provincial, y aclaró que "se respeta la autonomía municipal y la opinión de la sociedad de Sierra Grande", que se opone a la instalación de una planta de energía termonuclear.



Con esta propuesta, crecieron las críticas. La oposición en su conjunto disparó contra las autoridades de Nación y las provinciales. Con la intención presidencial, se desempolva no sólo el proyecto nuclear, sino además un sinfín de cuestionamientos que ya tienen un lugar asegurado en la Justicia.



CRITICAS OPOSITORAS

“No tienen dónde poner semejante cosa y por eso insisten“



“Que Macri, después de todo lo vivido y del tremendo costo político que ese proyecto tuvo para el Gobierno provincial, insista en Río Negro con la central nuclear, significa una sola cosa: que no hay ninguna otra provincia que quiera correr el peligro de instalarla”, puntualizó a La Tecla Patagonia el legislador provincial, Nicolás Rochas (FpV), luego de la reunión que mantuvieron Macri y Weretilneck, y donde, según se conoció públicamente, el presidente volvió a reclamar por la instalación de una central nuclear en Río Negro.



“Si el proyecto fuera en verdad beneficioso y productivo, sin lugar a dudas serían muchos quienes lo querrían. Pero obviamente no es así. No tienen dónde poner semejante cosa, y por eso insisten con Río Negro, por ser una provincia con mucha agua y poco gobierno”.



Al mismo tiempo, cuestionó: “Si contáramos con un gobernador medianamente serio, no se volvería a hablar del tema.”