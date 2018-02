ORGANIZACION

En política, la juventud no está perdida

Son el semillero que ocupará altos cargos en el futuro cercano. Peronistas, radicales, progresistas y del PRO. Quiénes son sus principales referentes y cómo se preparan para este año

¿Hasta cuándo se es joven? Esta pregunta despierta la duda existencial de, prácticamente, todos los seres humanos del planeta; y si bien la respuesta varía de acuerdo a cada experiencia personal, en la política parece que de-pende del espacio al que se pertenezca. Para el oficialismo, los 30 son determinantes, mientras que la oposición se extiende, al menos, por 10 años.ÂSea como fuere, las diferentes juventudes partidarias atraviesan un período de reorganización para volver a la época de gloria setentista, donde eran los verdaderos protagonistas del movimiento político.ÂQuienes pesan con mayor experiencia son, por supuesto, las juventudes de los partidos tradicionales: el Justicialismo y la Unión Cívica Radical.Desde fines de 2017, la famosa JP tiene nuevas autoridades, pero mantiene la impronta de siempre: acompañar a los dirigentes que conducen el espacio y militar fuerte en la calle. Como el resto del PJ, la Juventud Peronista atraviesa una etapa de reorganización y autocrítica con las internas que no escapan a todo partido, máxime si es justicialista.ÂLos jóvenes boinas blancas, en tan-to, viven una situación particular, al formar parte de la alianza gobernante.ÂEn 2017, la Juventud Cambiemos estaba lista para salir a la cancha, pero algo la estancó, y el esperado anuncio de su fundación nunca llegó. “La Juventud Cam-biemos sufrió una experiencia muy particular el año pasado, que fue de conocimiento entre los distintos actores y confianza. Cerramos el año con una cena entre los referentes de los distintos partidos, en donde lo primero que acordamos es que, lejos de no quedar formalizada una mesa en particular, quedó un muy buen ámbito político de confianza entre jóvenes que tienen distinta procedencia”, argumentó a La Tecla el titular de la Juventud Radical, Pablo Juliano.ÂY así como nació, la juventud de Sergio Massa se esfumó entre los magros resultados electorales. La bautizada “Renovadora” fue anunciada con bombos, platillos y hasta un multitudinario acto durante la campaña del tigrense en la previa de los comicios presidenciales de 2015. A pesar de quedar en tercer lugar, los jóvenes massistas continuaron apoyando el espacio por dos años más, hasta que, un buen día, su líder se quedó sin pena, gloria y… cargo.“Actualmente, en La Reno-vadora estamos pasando un proceso de reorganización poselecciones, por lo cual mantenemos un diálogo constante entre compañeros de la provincia de Buenos Aires y del interior del país, que están trabajando día a día para refortalecer el Frente Renova-dor”, dijo Lucas Teves a La Tecla.ÂEl referente de los jóvenes a nivel provincial agregó que en lo que respecta a la relación con otros partidos “seguimos manteniendo diálogos informales con juventudes de distintas fuerzas políticas, esperando una bajada de línea de nuestro conductor, Sergio Massa”.ÂEn ese mientras tanto, según pudo saber este medio, para el 17 de febrero organizaron un congreso de jóvenes provenientes del Frente Renova-dor, del espacio que lidera Florencio Randazzo y de Unidad Ciudadana. El gran cónclave tendrá lugar en Mar del Plata, y todo parece indicar que será un ensayo de la tan aclamada unidad peronista. ¿Los jóvenes darán el primer paso?Â