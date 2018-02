¿Arriesgado? Presidenciable k pone primera y se la juega con una foto con Amado Boudou

Los cambios en el panorama político están a la orden del día. En la última campaña, a Vallejos le prohibieron hablar luego de defender al ex vicepresidente, pero ahora su figura cuenta con el respaldo del núcleo duro. La estrategia de los candidatos de cara al 2019

El panorama político ya empieza a moverse de cara al 2019. Cada espacio empieza a posicionarse y a mover sus fichas con un sólo objetivo: disputar un lugar en las próximas elecciones. En este sentido, ya se empiezan a barajar algunos nombres para los principales lugares, y el del diputado nacional Agustín Rossi suena cada vez más fuerte como candidato a presidente.



El ex ministro de Defensa de Cristina Fernández, se la jugó fuerte a través de las redes sociales y compartió una foto con el ex vicepresidente Amado Boudou, uno de los personajes más polémicos del kirchnerismo, quien se encuentra de recorrida tras haber sido liberado de la prisión preventiva.



Junto al Compañero Amado Boudou, mates y charla sobre política y economía en mi despacho de la Cámara de Diputados. pic.twitter.com/Y4gKYEHzv1 — Agustin Rossi (@RossiAgustinOk) 2 de febrero de 2018

Si bien el núcleo duro k lo sigue respaldando a rajatabla, la relación entre su figura y los candidatos suele generar ciertas tensiones. Sin ir más lejos, meses atrás, Fernanda Vallejos, la cabeza de la lista de diputados nacionales de Unidad Ciudadana, perdió su oportunidad de ser la vocera durante la campaña sobre los problemas económicos que atraviesa el país por este tema.El motivo fue que en una de sus primeras entrevistas como candidata, Vallejos defendió al ex vicepresidente Amado Boudou, en el marco del inicio del juicio oral por estar acusado como partícipe necesario en la falsificación de los papeles de un auto que compró cuando vivía en Mar del Plata.En ese entonces, la economista señaló que con Boudou "comenzó un proceso de persecución judicial y mediática, que vemos se ha recrudecido y expandido sobre todas las personalidades que formaron parte de las gestiones anteriores. Porque parece haber una fuerte vocación de que no vuelva a haber un proyecto nacional", y las críticas no tardaron en llegar.Sin embargo, meses después, con las elecciones legislativas atrás y las generales en el horizonte, los posibles candidatos se la siguen jugando en defensa de los ex funcionarios. Si la estrategia es acertada o no, se verá más adelante.