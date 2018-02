ESTEBAN ECHEVERRíA

Pacto fiscal: la duda del dos del PJ le hace sacar pecho al referente amarillo

Algunos intendentes peronistas adhirieron al Pacto Fiscal que propone Vidal, pero otros prefieren no hacerlo o simplemente todavía no lo han decidido. Ahí es donde aparece Cambiemos y mete presión desde el Concejo deliberante, tal es el caso de Esteban Echeverría, la tierra del Vice del PJ, Fernando Gray.

Así las cosas, el bloque de concejales macrista convocó a una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante para que Esteban Echeverría se adhiera a la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, que tiene por objetivo establecer reglas que garanticen la solvencia fiscal de las cuentas públicas nacionales y provinciales; se informó a través de un comunicado.El concejal Evert Van Tooren destacó que “este es un momento decisivo para el futuro del país. Nuestro Presidente y nuestra Gobernadora así lo entienden y quieren enviar un ejemplo de austeridad hacia toda la Nación. Por ello presentamos un pedido formal para que se convoque a una sesión extraordinaria y se debata la adhesión a la medida”.En este sentido, el referente de Cambiemos en Esteban Echeverría remarcó que el objetivo es ”lograr que el municipio no se hunda en un déficit por gastos que no tienen un beneficio para los vecinos, comprometiéndonos a no aumentar los cargos en el sector público”.Además, enfatizó en que “la Ley restringe el incremento del gasto público durante los últimos meses de gestión incorporando pautas de fin de mandato, y brinda herramientas para fortalecer el empleo evitando el aumento de la presión impositiva legal, favoreciendo la producción, el sector productivo y su financiamiento”.Por último, desde el bloque Cambiemos aseguraron que “llegó el momento de priorizar el bien común, respetar al vecino, optimizar los gastos que se realizan con sus aportes, cuidar nuestros recursos y ponerle límites a los que hace años gobiernan sin rendir cuentas”.Vale recordar que en un comunicado, la nueva conducción del PJ, que tiene a Gray como dos, llamó la semana anterior a "afianzar" el acuerdo fiscal de Macri con las provincias y destacó que el proyecto "incorpora elementos favorables para los municipios", en particular los referidos al Fondo del Conurbano."Es un paso significativo que el Estado nacional se haya comprometido a incorporar 40 mil millones de pesos al presupuesto bonaerense, pero no debemos dejar de exigir el restablecimiento de los fondos totales que les corresponden a nuestros vecinos", señalaron desde el partido.Sin embargo, pidió que haya "una discusión seria sobre la necesidad de que los gobiernos locales cuenten con un nivel de control y participación mayor sobre los nuevos recursos provinciales. Es fundamental que debatamos la redistribución de esos ingresos para 2019 en forma coparticipable".A través de un comunicado, el PJ provincial exigió que el consenso fiscal "permita ampliar la obra pública en todo el territorio bonaerense, integrando a los municipios en su totalidad a formar parte activa del proceso de desarrollo en materia de seguridad, salud e infraestructura".En síntesis, queda claro que Fernando Gray, al igual que gran parte del peronismo, no tiene decidido sumarse al pacto fiacal y eso lleva al ex candidato a jefe comunal amarillo y funcionario provincial, Evert Van Tooren a mostrarse más vidalista de lo normal y meter presión para que la Comuna se encolumne con la administración provincial.