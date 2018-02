PANORAMA

ABSA: una audiencia que amanece discutida

Este viernes 2 de febrero se realizará la audiencia de ABSA donde se discutirá el aumento de la factura por el servicio de agua que la empresa brinda para varios municipios bonaerenses. Desde concejales, hasta intendentes , legisladores y dirigentes participarán de la misma. El arco opositor se une detrás de lo que consideran una pésima prestación del servicio.

La empresa Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) prevé aumentar la tarifa en varios municipios bonaerenses y previo a ellos buscará discutir ese incremento en una audiencia pública.



En efecto, este viernes 2 de febrero a partir de las 10 horas en el en el Colegio de Abogados de La Plata autoridades bonaerenses, vecinos y diferentes representantes políticos participarán de la audienciapública en la que ABSA buscará dejar sentado y aprobado el aumento del 40% en promedio de su factura.



Con la amenaza de varios intendentes por municipalizar el servicio de agua como forma de presionar al Ejecutivo provincial, se estima que se dé una discusión con mucho feeddback.



Incluso, desde La Plata, el concejal por el Bloque 1País Gastón Crespo. ya sup adelantar que “ABSA no puede aumentar la tarifa de un servicio cada vez peor”, consideró, por su lado,

En el interior la bronca es mucha. Por caso, desde Pehuajó, el diputado provincial Avelino Zurro ya adelantó que formará parte de la audiencia y sostuvo que en su territorio "la empresa además de su facturación millonaria, constantemente ha recibido subsidios de los pehuajenses, por ejemplo: la Municipalidad ejecutó el recambio de 15 mil metros de cañería, tres colectores completos y las conexiones de cloacas que han llevado casi a más del 90 % de la cobertura cloacal".



"ABSA en Pehuajó tiene casi 14 mil hogares a los que les debería suministrar agua potable y a poco más de la mitad se les mide el servicio, porque hay dos formas de cobrarlo: por medición o por valuación fiscal. A Pehuajó llega menos de la mitad de lo que debería llegar. Nuestro municipio tendría que recibir 600 metros cúbicos por hora y tan sólo recibe menos de 300”, informó Zurro.



Desde el Frente Renovador pehuajense también anticiparon que agotarán los medios que correspondan para evitar que se concrete el incemento teniendo como base el pésimo servicio que se brinda en Pehuajó.

“Hemos impulsado una Resolución que votó el Concejo Deliberante por unanimidad, en la que pedimos al OCABA que intervenga para que ABSA no implemente ningún tipo de aumentos en Pehuajó", señaló el concejal massista Pablo Lanik.



En tanto a poco más de 100 kilómetros de allí, en Nueve de Julio, la concejal Victoria Crespo quien también formó la ONG "Nueve de Julio Todos por el Agua" tomará una medida contraria ya que no asisitirá a la audiencia.



"Con nuestra presencia no queremos convalidar la Audiencia Pública por la que ABSA ha decidido aumentar el agua", apuntó al tiempo que agregó: "Quienes asistan no serán escuchados y con nuestra presencia se convalidará un paso recio al aumento de los servicios".