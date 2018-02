En Mar del Plata, los sub 45 del peronismo alzan la voz con una charla abierta

Este sábado 3 de mayo a partir de las 19 horas en calle Italia 1933, la diputada nacional Fernanda Raverta, junto al dirigente peronista Nicolás Rodríguez Saa y el presidente del PJ local Juan Manuel Rapaccioli brindarán una charla donde desandarán los desafíos del peronismo de cara al contexto actual.

El peronismo se reorganiza y en Mar del Plata, Unidad Ciudadana y el PJ local muestran los primeros signos de sinergia.



Por fuera de lo estrictamente formal en lo concerniente al debate, en clave política el encuentro marcará los primeros movimientos pejotistas para consolidar el armado de una legión sub 45.



Al igual que Cambiemos y el radicalismo, en el PJ no quieren dormirse en los laureles y comienza a amasar las generaciones futuras.



Un dato del encuentro es que en La Feliz se mostrará la unidad entre UC y el PJ, mientras que en las superestructura aún se debate si la unión de todos los referentes del partido también incluye a Cristina o no.



Pero como una especie de ejemplo a seguir, si hay algo que el peronismo marplatense y parte de la nueva dirigencia aspira a consolidar es la unión que maquille cualquier matiz sobre construcción política o definición del legado de Perón.



El quid de la cuestión es simple: hay una coyuntura actual que obliga a unirse a todos aquellos que buscan defender a los sectores populares y ese será el specch por el cual se bajará línea.



El coordinador del encuentro será Aldo Albarracín, un militante del Polo Social local que supo integrar una de las listas de Unidad Ciudadana en las últimas elecciones.