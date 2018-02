"Tarde o temprano, Massa será presidente"

RUBEN ESLAIMAN

De la sinergia con el PJ, pasando por la lucha de egos puertas adentro en el massismo, hasta el equilibrio con el GEN. El diputado del Frente Renovador se animó al mano a mano con La Tecla y dejó una serie de títulos

El jefe de bloque de la bancada massista en la Cámara de Diputados provincial dialogó cony tocó una serie de temas: las internas del espacio, el rol del PJ, su futuro político, lapersistencia de la ancha avenida del medio, y más.-Vamos a encarar con la verdad; se han dicho muchas cosas del bloque que no son ciertas. Yo fui electo presidente por la inmensa mayoría de los diputados, lo que significa que estoy apoyadopor mis compañeros. Hace unos días leí una nota en La Tecla que decía que no llegábamos a febrero todos juntos, y eso no es así. Estamos trabajando y estamos bien. Nuestro bloque es el único que ha seguido trabajando durante enero como si legislativamente se tratase de otro mes. Eso no quita que haya pequeños roces, pero una buena medida de cómo estamos es que Sergio Massa está utilizando a los dos bloques para manejar la agenda política desde la Legislatura.-Yo creo que un gran factor es que tenemos diputados de peso. Por ejemplo, Jorge D’Onofrio viene de ser presidente del bloque de senadores y muchos plantearon que iba a pelear la presidencia, pero ni se propuso como candidato. Y lo que yo puedo decir de él es que, realmente, es uno de los que más apoyan y laburan. Cuando plantean que entre él y yo te-nemos diferencias, es mentira. Obviamente que no es un bloque fácil, porque continuamente estamos discutiendo todo, pero cuando consensuamos tiramos todos para adelante, porque somos la cara visible del Frente Renovador en la Provincia y tenemos que hacer las cosas como corresponde.-Seguimos en “la ancha avenida del medio”, porque entendemos que es el camino que debemos tomar más allá de los resultados. Somos unos convencidos de que si hay cosas que el Gobierno anterior hizo bien, las tenemos que respetar, y si las hizo mal, somos opositores acérrimos. Lo mismo con es-te Gobierno; respetamos las cosas que hace bien pero, por ejemplo, la reforma previsional o la jubilación del Banco Provincia no las vamos a transar. En el 2015, la gente votó para que se fuera Cristina; en el 2017, la gente siguió creyendo en Macri, a pesar de que es un Gobierno que gobierna para los que más tienen, y votó nuevamente en contra para que no volviera el kirchnerismo, sin tener en cuenta a nuestra alternativa. La gente optó pero no eligió. Se inclinó por Cambiemos para que no gane el kirchnerismo. No le quedó otra y, por eso, no nos visualizó.-Sergio Massa tuvo una reunión con Gustavo Menéndez para trabajar legislativamente en conjunto en base a una se-rie de temas en cuestión, como la ley de Coparticipación, Reforma Previsional, Responsabilidad Fiscal y Reforma Laboral. La idea era tratar de llevar adelante una agenda en común de cosas que beneficien a los bonaerenses, para brindarle un desahogo a nuestra gente. El error de Menéndez fue salir al día siguiente de esa foto con una declaración insinuando que Sergio tenía que sentarse a hablar con Cristina, y nosotros con Cristina no tenemos nada que ver. Ni con ella, ni con ningún dirigente kirchnerista que lleva en su mochila causas de corrupción.-Legislativamente, nosotros tenemos ciertos planteos que vamos a llevar adelante que si los apoya Unidad Ciudadana, bienvenido sea; pero electoralmente no se habló de nada. Yo era presidente del PJ de San Martín y me fui porque no coincidíamos con el concepto de democracia que el kirchnerismo tenía. ¿Por qué ahora nos vamos a juntar si no cambió nada? Distinto es el caso con una serie de gobernadores, como Sergio Casas (La Rioja) o Santiago Uñac (San Juan), que son personas honradas y trabajadoras, que han revalidado títulos; y lo mismo pasa con los intendentes de la provincia de Buenos Aires que han sido exitosos y trabajan bien.-Tenemos la mejor relación con ella y con la fuerza que representa, que es el GEN. Esto es política; Margarita, al igual que nosotros, no va a integrar ninguna lista con ningún procesado o dirigente con causas de corrupción. Su límite no es el peronismo sino el kirchnerismo corrupto. Claramente, no se trata de un problema ideológico.-Más tarde o más temprano, Sergio Massa va a ser el Presidente de los argentinos y va a quedar en la historia de nuestro país. Si no es en el 2019 será en el 2023. Tiene capacidad intelectual y política y ha sido exitoso cuando le tocó gobernar Tigre o manejar el Anses. No se nos dio todavía, pero se puede dar dentro de dos años. No te olvides que una cosa es la provincia de Buenos Aires, donde el que gana lo hace por un voto, mientras que otra es la carrera por la Presidencia, donde si no ganás por una diferencia importante hay balotaje. En ese mano a mano, yo te apuesto triple contra sencillo que Massa es Presidente. No puede haber otro resultado.-Insisto, es el dirigente opositor con mejores condiciones políticas, intelectuales, carisma y conocimiento de gestión para ganarle las elecciones a Mauricio Macri (Risas).