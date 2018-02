GREMIOS

Para Yasky, "el gobierno maneja un sector de la justicia a control remoto desde la Casa Rosada"

El secretario general de la CTA no descartó un paro general luego de la marcha del 22 de febrero. Además, se refirió a la relación de los dirigentes sindicales con el oficialismo. "Hay un acoso judicial", afirmó.

El secretario general de la CTA conversó con Cadena Río sobre el panorama político, tras anunciar el respaldo del gremio a la marcha convocada por Camioneros para el 22 de febrero, y adelantó que el próximo miércoles "se va a ampliar todavía más el arco de los convocantes, con la incorporación de organizaciones sociales, representaciones de empresarios Pymes y el movimiento estudiantil".



"Está claro que para los trabajadores y los jubilados estas penurias se van haciendo cada vez más agudas y es cada vez mas insoportable -aseguró-. Para los trabajadores no hay otra salida que un profundo viraje en las políticas del gobierno, y solo es posible forzar esos cambios con la presencia del pueblo en la calle".



Asimismo, se refirió a la situación actual de los bancarios y docentes y sostuvo que "son conscientes de que el gobierno los quiere usar como un caso testigo para bajar las expectativas del resto de los sindicatos".



"Se trata de la actitud confrontativa de un gobierno que necesita saldar los aujeros negros de un modelo económico basado en la especulación, la bicicleta financiera y la fuga de capitales, que muestra cada día más retrocesos en términos de empleo y capacidad de consumo de los sectores populares -agregó-. La única que ven para tratar de que el déficit fiscal se reduzca es bajarle el sueldo a los empleados públicos, reducir la planta de personal, y en esa volteada caen los docentes".



En tanto, el dirigente sindical no descartó la posibilidad de un paro general posterior a la manifestación ya programada. "Después del 22 habrá que seguir atentamente la evolución de las situaciones de los despedidos, de las paritarias, y no hay que descartar de ninguna manera esa posibilidad", dijo.



Por último, se refirió al reciente enfrentamiento entre Moyano y el Presidente, y salió a respaldar al gremialista en sus acusaciones vertidas al oficialismo. "El gobierno maneja un sector de la justicia a control remoto desde la Casa Rosada. Hay un acoso judicial y una especie de búsqueda permanente de generar sobre los dirigentes sindicales la sensación de que si se ponen de pie, levantan la voz y dicen lo que los trabajadores están esperando que digan, para ellos hay una justicia dispuesta a actuar como si fuera la inquisición", expuso.



"En los medios hablan con desparpajo de que a los dirigentes sindicales que sean sumisos se los va a a proteger y a los otros se los va a acosar, entonces, ¿cuál es el criterio de justicia? ¿Cuál es la independencia del Poder Judicial? ¿En qué medida se puede creer que el accionar de esos jueces tiene que ver con la búsqueda de la verdad y no con la búsqueda de favorecer la política del gobierno de represalias sobre los sindicalistas?", concluyó.