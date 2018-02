IN NEW YORK

Massa y Malena Galmarini ya pasean por Timesquare

El líder del Frente Renovador ya comenzó a trabajar para el equipo del ex alcalde neoyorquino, Rudolph Giuliani. Mientras piensa si regresa al PJ, pasea por la ciudad y arma su futuro profesional fuera de la política.

Mientras coquetea con el peronismo, analizando los ventajas y las desventajas de su regreso al Partido Justicialista,ya comenzó a desarrollar su actividad en Nueva York.El fracaso de su frente 1País, que integró junto con el GEN de, lo dejaron sin una banca en el Senado nacional, por lo que el ex diputado y ex funcionario del gobierno kirchnerista buscó nuevos horizontes.Como adelantó La Tecla.info, algunos viejos contactos le permitieron acceder a un puesto como asesor en temas de seguridad en el equipo de Rudolph Giuliani , el controvertido ex alcalde neoyorquino que se hizo famoso por su política deMassa y el titular del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez.Según cuentan quienes lo vieron en las últimas horas -entre ellos algún periodista de Infobae- además de su rol en el estudio, el tigrense estaría avanzando en la formación de su estudio jurídico, con la idea de representar a empresas estadounidenses en nuestro país.Entre reunión y reunión, el líder del FR aprovecha el tiempo para dar unos paseos por la ciudad junto a su esposa,, para volver al Metlife, el edificio en el que armó su bunker de trabajo.