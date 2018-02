Rechazaron la excarcelación al ex jefe comunal de Lincoln

Lo decidió el juzgado de garantías Nº 2 de Junín. El ex intendente Jorge Fernández está detenido por presunta comisión de 40 hechos de corrupción.

Jorge Fernández permanecerá en la cárcel. Así lo decidió el juzgado de Garantías N° 2 de Junín que rechazó el pedido de excarcelación del ex intendente de Lincoln, acusado por presunta comisión de 40 hechos de corrupción.Así lo informaron a Télam fuentes judiciales y precisaron que el fiscal Javier Ochoaizpuro, cuenta ahora con un plazo de 15 días, con posibilidad de prorrogarse por 15 más, para solicitar la prisión preventiva.Actualmente, Fernández se encuentra detenido en una dependencia policial de General Pinto y tras ser detenido, se negó a declarar.El kirchnerismo linqueño aseguró, a través de un comunicado, que ante los sucesos de dominio público que "han sacudido a la sociedad linqueña, no creemos que sea ético ni republicano opinar previamente, sin conocer la verdad, a la que solo se arriba en estos hechos luego de un juicio justo, fundado en razón y con sentencia firme; lo que aún, no ha tenido lugar”.Fernández fue detenido a partir de una denuncia por presunta defraudación a la administración pública, malversación de caudales públicos y administración fraudulenta de fondos públicos nacionales, provinciales y municipales.Además, la causa incluye los delitos de cohecho; asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.También fueron detenidos por orden del fiscal de Junín, Javier Ochaizpuro, los ex funcionarios Walter Fernández (ex contador general), Mario Ruiz (ex secretario de Gobierno y Silvia Mazaitez (ex empleada de Tesorería).