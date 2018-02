Interior profundo: asoma el primer binomio presidencial del peronismo

En el oficialismo ya se habla con sumo convencimiento de presentar en las próximas elecciones los mismos candidatos que en 2015, o sea Macri para presidente, Vidal para Gobernadora y Rodríguez Larreta para Jefe de Gobierno porteño. ¿Y el Justicialismo? También tiene lo suyo

Sin embargo, a partir de una foto conjunta, empezó ayer a hablarse en las redes sociales de un binomio presidencial proveniente del interior profundo. El mismo estaría compuesto por el intendente de resistencia, Jorge Capitanich y el Gobernador de San Luis, Alberto Riodríguez Sáa.La reunión fue en la capital puntana y sirvió para que el ex Jefe de gabinete de CFK invite al Alberto a particiar este viernes de los festejos por el 140º aniversario de Resistencia. “Mantuvimos con el gobernador un encuentro muy fructífero para estrechar vínculos y lazos culturales entre provincias hermanas”, aseguró Capitanich.Ahí quedó el asunto, una foto y un comunicado. Sin embargo, el mismísimo primo de Rodríguez Sáa, el ex candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana y actual asesor del mandatario, Nicolás Rodríguez Sáa se animó a través de Twitter a hablar de una "fórmula presidencial representativa del interior".Luego, en declaraciones con La Tecla, el ex funcionario de José c. Paz, sin vueltas, señaló que "estamos trabajando por la unidad de la oposición", haciendo hincapié más tarde que "no hay espacio para los tibios, eso ya quedó demostrado en las elecciones donde la gente le dijo que no a Massa y a Randazzo".En tanto, consultado por la eventual fórmula Capitanich-Roidríguez Sáa, manifestó que "lo importante no son los nombres, la idea es mostrar que la Argentina no termina en la Capital Federal y demostrar que ponemos la mirada en el interior"."Este gobierno tiene como uno en la Provincia a María Eugenia Vidal, que era vicejefa en la ciudad de Buenos Aires y a Macri como presidente, que era Jefe de Gobierno; es un gobierno muy centralista, hace falta hacerle lugar al resto de las provincias, al interior de la Argentina", apuntó el joven puntano, quien no estuvo muy lejos de trasnformarse en legislador nacional.Por último, dijo que Agustín Rossi, uno de los nombres que también suena para presidenciable, será parte de la unidad. "No hay espacio para oposición tibia, eso los Rodríguez Saá lo demostraron al no firmar el pacto", expresó el ex titular de la casa de San Luis en la CABA, quien confesón que se encuentra recorriendo el país, buscando sumar movimientos SuB 45.¿Y la ex presidenta? "Con Cristina hay mucho diálogo, hay gestos con La Cámpora además", se entusiasmó el más joven de los Rodreíguez Sáa.