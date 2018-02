NO A LA DOMICILIARIA

¿Mauricio Macri quiere matar a Luis D'Elía?

La familia del ex piquetero no se lo pregunta, lo afirma. "Doblemente insulino dependiente, con abertura de esternón y tres bypass, preso sin ningún argumento jurídico, sin ninguna condena, Macri insiste con matar a nuestro padre...", señalaron en TW

Doblemente insulino dependiente, con abertura de esternon y 3 bypass, preso sin ningun argumento juridico, sin ninguna condena, Macri insiste con matar a nuestro padre usando a la mafia judicial para descargar su revanchismo oligárquico. #LibertadATodxsLxsPresxsPoliticxs pic.twitter.com/HuPxt1Gn0O — Luis D'Elia (@Luis_Delia) 30 de enero de 2018

La Cámara Federal porteña le negó al dirigente Luis D’Elía el arresto domiciliario en el marco de la causa por el supuesto encubrimiento de los ciudadanos iraníes imputados por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).Vale destacar que D'Elía, junto a Esteche, Khalil y Zannini fueron procesados con prisión preventiva en la causa cuyo origen se encuentra en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la expresidenta Cristina Kirchner y otros.La defensa del líder del partido Miles había solicitado para su defendido el beneficio de la prisión domiciliaria bajo el argumento de que el ex funcionario padece problemas de salud, como la diabetes, algo que ya había sido rechazado por el juez Bonadio en un fallo que ayer fue confirmado.“De acuerdo a las evaluaciones médicas realizadas, sus patologías son susceptibles de tratamiento en el lugar donde está detenido y están siendo efectivamente tratadas por los profesionales de la unidad”, sostuvieron los jueces para justificar que D´Elía siga preso en el penal de Marcos Paz.Por supuesto, esto no cayó nada bien en la familia D'Elía, que asegura a través de Twitter que quieren asesinar a su papá. "QUIEREN MATAR A NUESTRO PADRE Luis D'Elia POR NADA!! Macri y ésta banda mafiosa de jueces son responsables de cualquier cosa que le llegara pasar a nuestro padre!"."Doblemente insulino dependiente, con abertura de esternon y tres bypass, preso sin ningun argumento jurídico, sin ninguna condena, Macri insiste con matar a nuestro padre usando a la mafia judicial para descargar su revanchismo oligárquico", se añadió desde @Luis_Delia.Algo similar sostuvo el periodista Víctor Hugo Morales. “Yo creo que quieren matar D’Elía directamente por no haber hecho nada, está enfermo, y hay un informe de la penitenciaría diciendo ‘este hombre está mal, si pueden dejarlo salir mejor’, esta gente puede estar condenándolo a muerte a D’Elía por nada, afirmó.Adelantándose en el tiempo y dando por hecho que si no lo liberan el dirigente político podría morirse en el penal el periodista se preguntó, “¿Por que mataron a D’Elía estos tres jueces de casación, estos tres partícipes del todo el desastre y la podredumbre de la justicia?, porque D’Elía no hizo nada, salvo, ser amigo de los iraníes y ser un hombre relativamente amistoso con el gobierno, o seguidor del gobierno (anterior)”, se lamentó."Es todo lo que pasó, no tiene ninguna relación con nada de lo que es el verdadero acuerdo del Memorandum. Si lo matan a D’Elía, lo están matando por nada”, se lamentó el hombre simpatizante de la administración K.A todo esto, es importante señalar que según informa Télam, el último informe médico que le realizaron a D´Elía en la unidad Médico Asistencial de la cárcel dio cuenta de que “se encuentra clínicamente estable, lúcido, vigil, afebril, hemodinámicamente compensado. Sin signo sintomatología de patología aguda y deambula por sus propios medios”.En el mismo informe dejó asentado que “presenta como antecedentes patológicos de importancia Diabetes tipo II Insulino requirente, HTA, obesidad, dislipidemia y cardiopatía isquémica actualmente compensada por colocación de stent en 2015 según refiere”.Así las cosas, la decisión de negar la excarcelación fue tomada por la Sala II del tribunal de apelaciones que, además, le concedió al exsecretario de Legal y Técnica de la presidencia Carlos Zannini el recurso de Casación, por lo que el máximo tribunal penal del país deberá decidir sobre su pedido de excarcelación.