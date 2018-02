POLEMICA EN PUERTA

Diputada de Cambiemos corre el ojo del nepotismo y pide revisar la planta permanente

La legisladora provincial Carolina Píparo se despachó vía Twitter y cuestionó la forma en la que muchos trabajadores accedieron a un puesto de planta permanentey abrió una nueva polémica: "Más que el nepotismo en cargos donde la confianza es esencial, preocupa el empleado de planta que dice: yo para este gobierno no laburo”,, aseveró.

La adhesión del gobierno bonaerense al decreto que Mauricio Macri emitió ayer donde prohíbe quefamiliares de funcionarios trabajen para el Estado sigue dando tela para cortar en el territorio provincial.



Tras el episodio de la hija de Jacinta de la Torre, hija del ministro de Gonierno que se desempeñaba como su secretaria privada y tras enterarse de la adhesión descargó su furia vía Twitter, ahora la legisladora provincial, Carolina Píparo pidió poner el ojo en el empleado de planta permanente.



"Más que el nepotismo en cargos donde la confianza es esencial, preocupa el empleado de planta que dice: “yo para este gobierno no laburo”, las personas en cargos sin estabilidad se van atrás de quien los nombra, la cuestión es a cuantos dejan en cargos que parecen intocables", escribió vía Twitter la legisladora de la Octava sección electoral.

Además, Píparo completó su observación con otro mensaje: Hay varias estructuras del Estado que se jactan de ser una “gran familia”, nada nuevo ehhh, no empezó con el gobierno anterior, es un desafío romper estas estructuras en los poderes del Estado.

En diálogo con La Tecla, Píparo se explayó sobre sus tweets y explicó "e s un momento que necesitamos el compromiso de todo los empleados del Estado".



Cabe recordar que Pípparo trabajo como empleada del ministerio de Seguridad en el año 2004 bajo la conducción de León Arslanian. "Yo ingresé por concurso para formar parte del sistema 911 que se estaba poniendo en funcionamiento y mi compromiso siempre fue con el Estado y nunca con el partido de un que en un momento determinado lo tenía a cargo".



En ese sentido, Píparo fue contundente y aseveró que "el

ingreso a la planta permanente tiene que ser por concurso".

Además, consideró que "si un empleado está disconforme con un determinado partido y lleva ese descontento a su labor, lo que tiene que hacer es buscar otro tipo de laburo porque un empleo estatal no signfiica adherir a un partido sino a una responsabilidad que tenes por encima tuyo".



Sobre la adhesión del gobierno provincial, Píparo detalló: "Lo

veo bien pero no es significativo si son 40 personas". No obstante lo señaló como "un mensaje político correcto".



"Lo que me interesa es lo que va a quedar a los años que nos jubilemos en la planta permanente y hay que buscar gente comprometida y esos cargos ponerlos a concurso y no que tengas que concoer a alguien para trabajar en el Estado. Cuando yo buscaba trabajo en el 2004 y recorría todas las oficinas estatales me preguntaban si no conocía a nadie y eso es algo que hay que cambiar", finalizó.