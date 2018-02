La estrategia del massismo para recuperar territorio: "Al que madruga..."

Aunque falta un tramo para las próximas elecciones, la política nunca se relaja, y cada fuerza ya prepara su estrategia para posicionarse en el tablero bonaerense. El massismo, el espacio más complicado tras los últimos comicios, busca recuperarse tras la pésima performance del 2017 con una receta conocida: arrancar temprano y apostar a lo seguro.Â



En este sentido, Marcelo Betanzo, concejal massista de General Villegas, ya propuso como candidato de su fuerza para las elecciones a intendente de 2019 al diputado nacional y exjefe comunal Gilberto Alegre, a quien calificó como una persona con "liderazgo" y "capacidad de gestión".



"Se va a necesitar una persona que tenga liderazgo, que tenga firmeza, que tenga capacidad de gestión, que sepa formar equipos, y todo eso lo resume Gilberto Alegre", afirmó Betanzo, según publicó el diario local La Actualidad.



El edil, actual presidente del bloque del Frente Renovador en el Concejo Deliberante local, también se despachó con críticas para el actual intendente, Eduardo Campana (Cambiemos), al señalar que "Villegas ha cambiado mucho y para mal".



"Actualmente gracias al fondo de infraestructura pudieron terminar el correo y el museo, pero no vemos que haya adelanto en otras cosas. No hay obras comenzadas por esta gestión. Prometió 100 casas y no cumple", aseguró.