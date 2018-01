SORPRESA

Delegados de Fanazul denuncian que fueron citados a trabajar, pero sin contrato

La citación sorprendió a los trabajadores, que tomaron la municipalidad de Azul y lograron que el intendente Bertellys libere los fondos de la Emergencia Laboral. Delegados de ATE se reunieron en La Plata con el subsecretario Alex Campbell.

Un grupo de delegados de los trabajadores defueron citados esta mañana para trabajar en la planta de Fabricaciones Militares de Azul, algo que llamó poderosamente la atención luego del anuncio de cierre de la empresa.Según comentaron los nueve representantes gremialesmotivo por el cual decidieron no ingresar a la planta.De acuerdo a Radio Azul, el encargado de la planta pretendía que cumplan tareas sin rubricar su contrato, retirándose de inmediato no sin antes dejar asentado en el libro de guardia que se hicieron presentes, aunque se fueron al no haber contrato a la firma.Por otra parte, delegados de la) y la junta interna de trabajadores de Fanazul fueron recibidos en La Plata por el Subsecretario de Asuntos Municipales bonaerense,El secretario adjunto de ATE,, comentó que el funcionario planteó las gestiones que estaban realizando para poder reubicar a los trabajadores despedidos, reconociendo que estaba al tanto de lo que estaba sucediendo en la ciudad por contactos con el intendenteSiempre de acuerdo con el sindicalista, los dichos de Campbell apuntan a la reubicación de los trabajadores despedidos de Fabricaciones Militares, algo que fue rebatido por el gremio y los trabajadores de la fábrica de explosivos, enfatizando que para ellos "la única opción posible es la reapertura de la fábrica".Mientras tanto, en las últimas horas los trabajadores que tomaron la Municipalidad lograron que el gobierno de Bertellys libere los, votada por el Concejo Deliberante el pasado 6 de enero.La norma brinda herramientas al Ejecutivo para que no deje sin amparo a las personas que han perdido su fuente de empleo, como elLa suma que deberá desembolsar el municipio azuleño por este pago ronda los 670 mil pesos, aseguró, delegado de los trabajadores, quien añadió queo "nos han regalado nada, absolutamente, lo hemos conseguido a pesar de que ya había sido aprobado” .