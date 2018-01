ANUNCIOS

Antes de las paritarias, Vidal pone el ojo en Educación y lanza una serie de programas

La Gobernadora anunció la extensión del Boleto Estudiantil a todos los niveles, con la inclusión de los alumnos de quince universidades nacionales. Además, construirán 650 nuevas aulas y ampliarán la cobertura de comidas en jardines y el nivel primario.

La gobernadora María Eugenia Vidal anunció una serie de mejoras en el área de la educación, destinadas a ampliar el Servicio Alimentario Escolar, como construir 650 nuevas aulas para el nivel inicial y ampliar el boleto estudiantil a todos los niveles, incluidos los alumnos de quince universidades nacionales del distrito.

El anuncio se produce antes de que se inicie la paritaria con los gremios docentes, que todavía no fue convocada la primera mesa técnica con los sindicatos.



La mandataria dijo que "la prioridad y el protagonismo lo tienen los chicos", asegurando que se trata de garantizar las "buenas condiciones en que llegan a aprender, y parte del éxito es que tengan buenas condiciones de aprendizaje".



El Boleto Estudiantil Gratuito, implementado en 2016 para chicos de los niveles primario y secundario, se extenderá a través de la tarjeta SUBE a los estudiantes de 15 universidades nacionales de la provincia. Entre ellas se encuentran la Universidad Nacional de La Plata, la de La Matanza, la de Lanús y la de Quilmes.





Según explicaron en la provincia, beneficia "a millones de alumnos de instituciones públicas y privadas con aportes del Estado, y de los niveles inicial, primario y secundario que cuentan con 50 pasajes gratuitos para viajar en transportes provinciales".



En tal sentido, Vidal dijo que una de las condiciones para asegurar la educación es "la situación económica de sus familias no sea un obstáculo para llegar a la escuela, y el transporte es parte de los costos que una familia tiene que pagar", en referencia a la extensión del boleto estudiantil.

Hasta el año pasado, los alumnos de educación inicial y primaria accedían al beneficio subiendo al colectivo con guardapolvo o uniforme de la escuela, y los alumnos secundarios con la credencial que tramitaban en la línea de colectivo que usan para viajar. A partir de ahora, los alumnos de los tres niveles accederán al Boleto Estudiantil usando la tarjeta SUBE registrada a su nombre.

Asimismo, el Servicio Alimentario Escolar (SAE) beneficiará a más de 1.600.000 chicos de los 135 municipios de la Provincia , que recibirán todos los días desayuno, almuerzo y/o merienda en las escuelas.





Y explicaron que para que todos los chicos de cinco años puedan concurrir al nivel inicial, se invertirán 1.800 millones de pesos para la construcción de 650 aulas (437 en 2018 y 210 en 2019) y 308 nuevos baños.



Acompañada por los ministros de Infraestructura, Roberto Gigante; de Desarrollo Social, Santiago López Medrano y el Director General de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, la Gobernadora dijo que "un chico que no desayunó bien o no tomó la merienda no puede aprender cuando llega a la escuela y sabemos que la Provincia todavía tiene niveles de pobreza que duelen", afirmó.



"Vamos a mejorar las condiciones de infraestructura y seguridad en la que enseñan los maestros y aprenden los chicos. Y además, queremos garantizar que todos los niños de educación inicial puedan acceder a la sala de 5 años", aseguraron.