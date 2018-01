OFICIAL

Fin del nepotismo: cuáles son los alcances del decreto

El presidente Mauricio Macri publicó la resolución que restringe el nombramiento de familiares de ministros en el Poder Ejecutivo Nacional. Qué dice la normativa que será replicada con exactitud en la Provincia.

Punto final para el nepotismo en el Poder Ejecutivo Nacional. Así lo decidió el presidente Mauricio Macri, quien anunció la restricción de nombramiento de familiares de ministros en las arcas públicas.Si bien la medida fue dada a conocer hace dos días en conferencia de prensa, el decreto fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial y regirá bajo las mismas normas en la provincia de Buenos Aires , tal como le confirmó el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, aLa resolución, en efecto, establece que “no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro. Quedan incluidos el cónyuge y la Unión Convivencial”.En este sentido, la medida alcanza tanto a la Administración Central como los Organismos Descentralizados, incluyendo las Instituciones de la Seguridad Social, Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.Asimismo, no podrán continuar en sus funciones aquellos familiares que hayan sido nombrados en “Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones, Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional, entidades de Derecho Privado sujetas a intervención Estatal y la Fundación Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional”.En este sentido, las personas cuyas designaciones se encuentren alcanzadas por esta nueva medida, deberán desvincularse antes del 28 de febrero de 2018.Por último, se aclaró que quedan exceptuadas de lo dispuesto “las personas designadas mediante procesos de selección por Concurso Público de antecedentes o que cuenten con estabilidad en el cargo”.