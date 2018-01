SEGUNDA SECCIóN

Otro opositor le dice sí al Pacto Fiscal, otra foto para el album

Esta vez no alcanzó sólo con el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, también fueron parte del encuentro el titular de la cartera de Economía, Hernán Lacunza y el legislador local de Cambiemos, Matías Ranzini. Como sea, Osvaldo Cáffaro (UC), de Zárate, también dio el sí.

Si todos los zarateños tiramos para el mismo lado será más fácil. Más allá de las diferencias políticas, si todos comprendemos que tienen que haber más obras y servicios para la Ciudad, @mariuvidal lo entiende así. pic.twitter.com/lPk3tqAcLS — Matias Ranzini (@MatiRanzini) 31 de enero de 2018

El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Manuel Mosca y el diputado Matías Ranzini, se reunieron con el jefe comunal de Zárate, Osvaldo Cáffaro; y confirmaron el apoyo del municipio al pacto de responsabilidad fiscal impulsado por la gobernadora María Eugenia Vidal.“Me pone muy contento que el intendente de Zárate tenga el compromiso de adherir al Pacto, porque a pesar de nuestras diferencias políticas, estamos de acuerdo en que se trata de un mayor cuidado de los recursos de los bonaerenses”, sostuvo Mosca.Por su parte, el intendente Cáffaro señaló que “la reunión fue muy buena” y aseguró: “Por supuesto que estamos de acuerdo con la adhesión al Pacto, porque varias cosas son las que hacemos todos los días en el orden local para hacer cada vez más eficiente la gestión pública”.La ley de responsabilidad fiscal propone que los municipios tengan la posibilidad de contraer deuda para invertir en obras de infraestructura y asistencia financiera ante casos imprevistos. Por su parte, los municipios no podrán incrementar la planta de personal más de la población, el gasto no deberá ser mayor a la inflación y la deuda no podrá superar el 8% de los gastos corrientes.De esta manera, el zarateño se convierte en el tercer jefe comunal de la oposición, foto mediante, que acepta las condiciones del Pacto Fiscal, el cual, como es sabido, además de exigir una serie de normas a cumplir, también acarrea beneficios financieros.El anterior peronista en sumarse a la ola pactista había sido Berazategui, el bastión del Conurbano que comandan Mussi padre e hijo: Juan Patricio el joven intendente; Juan José el veterano líder y ahora concejal. La sesión extraordinaria de adhesión está confirmada: miércoles 31 de enero.La noticia fue divulgada por el mencionado Mosca, quien celebró la decisión de los dirigentes Justicialistas de "adherir al #PactoFiscal impulsado por @mariuvidal a pesar de nuestras grandes diferencias políticas, y por tener el compromiso hace años de cuidar los recursos de los vecinos de #Berazategui".“Felicito a los Mussi por tener desde hace años el compromiso de cuidar los recursos de los vecinos de la provincia”, aseguró Mosca, añadiendo que "más allá de las grandes diferencias políticas que tenemos, hay momentos en los que a los vecinos de Berazategui les conviene que nos pongamos de acuerdo”.El anuncio siguió a la confirmación hecha por el intendente randazzista de Salto, Ricardo Alessandro, quien dijo a La Tecla.info que “somos de los Municipios que vamos a adherir al Pacto fiscal, es un ajuste necesario que hay que hacer en este momento y estamos decididos a hacerlo”.Anteriormente, también con flashes, el sí lo dio el municipio de Bolívar, liderado por el intendente Marcos Pisano pero con el OK dado por el diputado nacional Eduardo "Bali" Buca, quien tiene magníficas relaciones con el titular de la Cámara baja bonaerense.Según informó a este medio una fuente del Gobierno, además de Berazategui, Salto y Bolívar también firmaron el Pacto los peronistas -de distintas corrientes-Néstor Álvarez, de Guaminí; Roberto Álvarez, de Tres Lomas, Mario Ishii, de José C. Paz y Hugo Corvatta, de Saavedra.Lo mismo hicieron, según las fuentes de Provincia, Guillermo Britos, de Chiviloy; Gustavo Barrera, de Villa Gesell; Walter Festa, de Moreno, Hernán Y Zurieta, de Punta Indio; Gabriel Katopodis, de General San Martín y Jorge Cortés, de Hipólito Yrigoyen.Tal como se viene informando, el Pacto Fiscal propone a los municipios adherir a una serie de pautas que entre otras cuestiones establece límites a los aumentos de tasas y un tope al porcentaje de contratación de personal en función de la cantidad de habitantes.El sistema, claro está, supone premios y castigos: para quienes firmen existirá la posibilidad de obtener nuevos endeudamientos y otorgamientos de avales y garantías y otros tipos ayudas financieras, como la contratación de leasing o arrendamiento financiero.