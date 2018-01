ENTREVISTA

Ritondo: “La droga es un negocio que en la provincia de Buenos Aires se acabó"

El ministro de Seguridad de la Provincia, habla de todo. Operativo Sol, elecciones 2019, peronismo, justicia, Independiente y mucho más. Cristian Ritondo y La Tecla, mano a mano

El titular de la cartera de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, se hace un alto en el agitado verano y recibe a La Tecla en su despacho de 51 y 2. Con los números en la mano, destaca que el Operativo Sol 2018 es mucho mejor que el del año anterior. De todos modos resalta que todavía falta para que los resultados puedan ser considerados perfectos o aunque sea casi perfectos.

En lo que respecta a la lucha contra la droga, uno de los caballitos de batalla de la gestión Vidal, el ministro señala con énfasis que “la erradicación del Paco sería fundamental para el futuro de los bonaerenses”. Por supuesto, festeja lo logrado, pero al hacer referencia a lo que falta, carga las tintas contra parte de la Justicia, a su entender, a veces demasiado lenta.





Por último, vale remarcar que siempre que habla de lo malo o de lo bueno, Ritondo hace foco en la Policía. Para hacer referencia a los logros, abraza a los buenos policías, a los que se preparan para ser cada día un poco mejor. Y para hacer referencia a lo malo se enorgullece de la limpieza realizada desde que se hicieron cargo de la cartera, de los policías delincuentes que hoy por hoy están presos o fuera de la fuerza.

-Se termina enero y se puede decir que es hora de balances… ¿Cómo va el Operativo Sol 2018?

-Ya vamos más de un mes, empezamos unos días antes de las fiestas. El balance es positivo porque comparativamente con años anteriores, por ejemplo, el saldo que tenesmo en accidentología y heridos graves es mejor, sobre todo en la ruta 2 y 11. En el caso del robo y el hurto, también los números han mejorado.

-Están trabajando fuerte en la lucha contra el narcotráfico también…

-Le prestamos mucha atención a la denuncia por venta de drogas a través de la aplicación porque nos permite trabajar con un mapa del delito del narcotráfico y es anónima. En noviembre se empezó a trabajar sobre una importante banda que llevaba droga hacia la Costa y el resultado fue positivo. Todos los años hay que mejorar el Operativo Sol, queremos reducción del delito a cero.

-¿Por qué se hace tanta prensa, se difunde tanto, la lucha contra la droga?

-La droga es un negocio que se acabó en la Provincia. No hay una mirada hacia el costado sino una lucha por parte de la Gobernadora. Erradicar el paco sería uno de los temas fundamentales, porque sabemos lo que significa. Ya derribamos 39 bunkers. Se derribaron más bunker en los últimos 2 años que lo que se derribó en toda la historia de la Provincia. No era que no había droga, había y mucha, pero acá hay una decisión de combatirla. Y cuando tenemos jueces y fiscales que actúan en consecuencia a la solicitud que hacemos podemos avanzar de una manera distinta. La gente lo siente distinto. El aplauso que se produce de las madres que están en los lugares más humildes, nos da un impulso impresionante.

-¿ La Justicia trabaja en consecuencia todo lo que te gustaría que trabaje?

-No. Hay jueces y fiscales que están a la altura de las circunstancias y otros que tienen paradas causas de narcotráfico con pedido de allanamiento durante semanas, meses. Y en ese tiempo los chicos siguen consumiendo paco. Lamentablemente hay unas 600 o 700 allanamientos por droga que no salen. Hay que ser muy duro con el narcotráfico. Queremos que los chicos vean que el que vende droga no es un vivo, lo llevamos preso. No se trata de prensa, nosotros mostramos el trabajo que hacemos. Cuando vemos que en un diario dice que logramos bajar la piratería del asfalto para nosotros es un triunfo. Cuando un fiscal federal nos dice que bajaron los secuestros para este ministerio es muy valioso.

-¿Esa baja tiene que ver con que el ministerio de Seguridad se haya metido con la policía?

- La buena policía se hace de buenos policías. Todo tiene que ver. Pero hay que separar la paja del trigo. Haber hecho de Asuntos Internos un organismo manejado por profesionales que no archivan las causas anónimas y que proteje a los policías que se preocupan por denunciar, no fue sencillo. Cuando uno ve que hay 8 mil policías que fueron separados de su cargo, hay 600 presos y no miramos a los costados con los negocios que tienen, está claro que hay un proceso de reconstrucción. Ahora los buenos policías pueden denunciar a los malos. Todos estos elementos, sumados al equipamiento, van construyendo el resultado de una buena policía. Es un camino largo, arduo, pero la dirección tomada es la correcta.

-¿Todo esta lucha contra la mala policía y el narcotráfico fue lo que provocó que Vidal sufriera variadas amenazas en su momento?

-Son muchas cosas. Este Gobierno le puso freno a decenas de situaciones irregulares.

Para eso nos votó la gente.

-¿Qué pasó con esas amenazas?

-Muchas se están investigando. En una de las causas, el juez Jorge Rodríguez de Morón metió presa una persona que había amenazado a Vidal y tenía una bomba en su casa.

-¿No hubo más amenazas?

-No estamos contando todo el día contando los procesos que vive la gobernadora. Lo que es seguro es que no van a lograr amedrentarnos.

-¿Cómo es el trabajo con su par nacional, Patricia Bullrich?

-Nosotros tenemos la responsabilidad de la seguridad en la Provincia, y por supuesto Nación colabora. Hay una interacción diaria. Compartimos un grupo de Whatsaap en el que vamos intercambiando información, tanto con la Ciudad de Buenos Aires como con el gobierno nacional.

-La palabra represión suena mucho cuando actúan las fuerzas federales, sobre todo a la hora de los desalojos…

-Patricia (Bullrich) y el equipo de Nación toman decisiones que en la mayoría de las ocasiones van de la mano de las órdenes de los jueces, hay un respaldo de la Justicia.

-¿En qué quedó la causa de las explosiones justo frente al ministerio?

-Hemos identificado visualmente quiénes son las personas que ocasionaron el hecho. Esperamos que la Justicia avance. Lo ideal es que esa historia no se repita, pero después aparecieron artefactos similares en Tres de Febrero. La investigación indica que quienes cometieron el ilícito están vinculados a sectores políticos que buscan molestar al gobierno.

-En su momento dijo que no funcionaban las cámaras del frente, ¿hoy si?

-Sí, hoy sí. Teníamos otra prioridad, preferíamos que funcionen en las escuelas y los lugares públicos, por ejemplo. Pero sí, hoy las cámaras del ministerio también funcionan.

-¿Si le preguntan a usted por Vidal 2019, la prefiere para presidenta o para gobernadora?

-Acompaño los dichos de Horacio (Rodríguez Larreta) de días atrás. Me parece que él, Mauricio (Macri) y María Eugenia (Vidal) tienen la posibilidad y hasta la obligación de seguir transformando la realidad como lo están haciendo ahora.

-No alcanza con cuatro años…

En la Provincia de Buenos Aires no. Es mucho lo que se hizo, y mucho lo que falta. Por ejemplo, el 911 llegó al 90 por ciento del territorio bonaerense. Acabamos de finalizar el encriptado de las comunicaciones policiales en todo La Matanza, pero faltan muchísimos distritos más. Es mucha plata, mucho tiempo.

-¿Se tomó vacaciones ya?

-No, todavía no.

-O sea que se las va tomar…

-Sí, claro.

-¿Ahora, en verano?

-Sí, si no me las tomo más.

-¿Apaga el celular?

-No, imposible. A veces me digo “no, esto ni lo contesto”, y al rato no puedo contenerme y respondo.



“El peronismo debe analizar porqué sus líderes son CFK, Boudou y Aníbal Fernández”

-Como peronista que es, qué análisis hace de la actualidad del peronismo PJ, del peronismo K, del peronismo massista?

-Estoy muy alejado de la vida institucional del peronismo. Desde el año 2002 construimos “Compromiso con el cambio” en la ciudad de Buenos Aires junto a Mauricio Macri, Diego Santilli, Gabriela Michetti, Marcos Peña, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta y ya no me fijé mucho en el PJ. Creo y defiendo los verdaderos valores que tiene el peronismo, como el ascenso social. Hay muchos intendentes del justicialismo que trabajan bien, con responsabilidad. Otros están buscando siempre la chiquita y eso no les sirve ni a ellos ni a su gente. Pero son ellos los que tendrán que evaluar como reconstruyen el espacio, no yo.

-¿Así como está el peronismo ahora le hace las cosas más fáciles a Cambiemos?

-Los propios integrantes del peronismo tienen que decidir si son FpV o Unidad Ciudadana o si quieren volver a ser el PJ. Si dentro de ese esquema quieren volver a tener un esquema de representación que lo lideren personas claras, moderadas, será una cosa. Pero será otra muy distinta si los líderes son aquellos que todavía siguen sin condenar a Venezuela o aquellos que se pasan horas y horas solidarizándose con la corrupción. No soy quién para opinar sobre la reconstrucción del peronismo. Son ellos los tendrán que analizar lo que pasó en estos doce años y entender porqué la gente votó el cambio que votó, porqué sus referentes fueron y son Cristina Fernández, Aníbal Fernández y Amado Boudou.







“Hace un buen tiempo que no hablo con Moyano, estoy de licencia en el club”

-¿Quién es bebote Álvarez para el ministro de Seguridad de la Provincia, que además es parte de Independiente?

-Un delincuente que dice ser de independiente.

-¿Era más fácil estar en el Rojo cuando Moyano se sacaba fotos con Macri?

-Yo soy hincha, no llegué al club por la política. Soy socio de Independiente desde chico, me gusta, me apasiona. Y como a todos los que nos gusta el fútbol, donde puedo dar una mano y opinar, estoy. Los argentinos somos todos técnicos, le decimos burro al mejor 9 que vimos en la historia; por ahí pasa mi relación. Me acerqué a la institución en un momento bravo, cuando todavía estábamos en la B. Hoy por hoy hace dos años y pico que estoy en uso de licencia (es vocal titular) y no formo parte de la Comisión directiva, soy representante de socios. Igual deseo lo mejor para esta comisión directiva, que le vaya de la mejor manera, que llenemos las vitrinas de copas. Pero es incompatible estar en el ministerio de Seguridad y en la comisión de un club. A veces uno tiene que tomar decisiones, como ya lo he hecho y no corresponde estar de los dos lados. Por ejemplo, con el tema de las bengalas, el primer estadio sancionado fue el de Independiente. Y si hay que tomar decisiones más severas aún, también las voy a tomar. No voy a mirar para el costado.

-Hugo y Pablo Moyano, presidente y Vice, fueron imputados por fraude contra Independiente ¿Habló del tema con ellos?

-Hace un par de meses que no hablo con Moyano. De todos modos nunca mezclamos la política partidaria con el club. Las charlas siempre eran sobre fútbol. Hoy por hoy no tengo tiempo para dedicarle al club, a veces ni siquiera para ir a la cancha. Son más las que veo al Rojo por tele que las que voy al estadio. Esta noche, sin ir más lejos, jugamos con Estudiantes y no puedo ir.

“No están las condiciones dadas para que vuelvan los visitantes”

-¿Vuelve el público visitantes a los estadios?

-Durante el verano hicimos varios ensayos, varios partidos con público visitante. Durante el campeonato también se dieron una serie de encuentros con las dos hinchadas. Pero el compromiso no tiene que ser solo del Gobierno, tiene que ser integral. Todavía canchas con paredones de cemento al costado, pese a que ya hubo accidentes, incluso alguno fatal. Está buenísimo que estén las dos hinchadas, pero también es cierto que casi todos los equipos llenan sus canchas con el público local, no tienen necesidad de visitantes. Además, no se puede ocupar una determinada cantidad de policías más por fin de semana por el simple hecho de recuperar el folclore del fútbol. No puedo permitir que se venda más paco por falta de policías en determinado barrio, porque esos policías están en la cancha. Insisto, el compromiso debe ser de todos, no sólo del ministerio de Seguridad. ¿Va a volver el público visitante a las canchas? Sí, pero siempre y cuando estén dadas las condiciones.

-Hoy no están dadas las condiciones…

-No. Sólo para que como hasta ahora se jueguen algunos partidos con público visitante. Pero atención, que los dirigentes también digan si quieren jugar con público visitante. Muchas veces se sacan fotos manifestando que hace falta que vuelva el folclore del fútbol, pero al rato llaman por teléfono pidiendo por favor que a su estadio no vayan los visitantes.



“Con La Matanza no es buena la relación”

-Alguna vez, en la previa de 2017, sonó su nombre para ser candidato en La Matanza…

-Yo no voy a ser candidato en La Matanza, porque ni domicilio tengo. El candidato tiene que ser el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, que nació y se crió en La Matanza y tiene la voluntad de gobernar el distrito más grande de la Provincia y a la vez uno de los más postergados. Y yo lo voy a acompañar. Si quiere ser candidato, voy a estar a su lado. Estoy seguro que a La Matanza le va a ir mucho mejor con Finocchiaro.

-¿Cómo está la relación con la intendenta Verónica Magario? El año pasado se armó un tremendo lío con el tema de los ploteos de los patrulleros…

-Los ploteos siguen igual. A veces vienen acá al ministerio y lo vemos. Si bien sacó un montón, no sacó todos. Son formas de gobernar, de tratar con los demás. Claramente no es el gobierno municipal con el que mejor relación tengo. A veces se hace imposible construir, dialogar. Además me da mucha bronca cuando con índices horribles de inseguridad no dijeron absolutamente nada durante años y ahora son pura crítica de manera constante. Lo peor es que lo hacen desde un desconocimiento absoluto.