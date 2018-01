REDES SOCIALES

Hija de ministro en llamas: tras quedarse sin laburo descargó su furia en Twitter

Jacinta de la Torre, hija del ministro de Gobierno bonaerense y además Secretaria privada, se enteró que el gobierno bonaerense decidió adherir al decreto de Mauricio Macri que prohíbe que familiares de ministros sean funcionarios y mostró su enojo en Tw. "Voy a formar un sindicato de familiares de políticos”, apuntó

La adhesión al decreto de Mauricio Macri que prohíbe que familiares de funcionarios trabajen para el gobierno ya se cobra las primeras víctimas y con ellas, nacen los escándalos twitteros.



Enojada por la decisión del Ejecutivo provincial, Jacinta de la Torre, hija del ministro de Gobierno bonaerense y además Secretaria privada, no pudo ocultar su indignación y realizó su descargo en las redes sociales.



"Voy a formar un sindicato de familiares de políticos”, escribió en Twitter.

Pero ese mensaje no fue el único. Jacinta prosiguió con su derrotero verborrágico, al mostrarse indignada tras anoticiarse que este año no habrá paritarias para los funcionarios de la administración nacional.



Incluso, por esa medida puntual, se animó a responderle al propio Presidente: "Entonces espero que no haya inflación porque los empleados públicos tambien tienen que comer", escribió.

Por último, y como si fuera poco, la hija de Joaquín de la Torre cargó contra la medida en general al sostener que "en el afán de querer diferenciarse de los K hacen cada boludez. Dios mio"