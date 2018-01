EN PROVINCIA TAMBIEN

Vidal se suma al decreto de Macri y prohíbe familiares de funcionarios en el gobierno

La noticia fue confirmada por fuentes del gobierno provincial. Al igual que lo anunciado ayer por el Presidente, la mandataria provincial prohibirá que familiares de funcionarios bonaerenses integren el equipo de Gobierno. En declaraciones a La Tecla, el jefe de Gabinete, Federico Salvai, aseveró que "por estas horas estamos haciendo un relevamiento de los cargos que serían incompatibles".