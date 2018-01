COMUNICADO

El kirchnerismo de Lincoln sobre la detención de Fernández: No Sabe/No Responde

A través de un comunicado, el PJ local rompió el silencio para pedir que se aguarde al fallo de la justicia. También acusaron a la Justicia de ser ariete de castigo para conseguir réditos políticos.

La detención del ex intendente de Lincoln,, provocó un auténtico cimbronazo en ese distrito de la Cuarta Sección electoral, dejando en off side al peronismo local.Luego de varios días y mientras el ex jefe comunal se negó a declarar por los casi 40 delitos de los que se le acusa, Unidad Ciudadana rompió su silencio y habló del tema.El kirchnerismo linqueño aseguró, a través de un comunicado, que ante los sucesos de dominio público que, aseguraron.El PJ-Unidad Ciudadana de Lincoln agrega que, concluyeron, en relación a la detención de Fernández, ex intendente del Frente para la Victoria detenido por presunta defraudación a la administración pública, malversación de caudales públicos y administración fraudulenta de fondos públicos nacionales, provinciales y municipales.