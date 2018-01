ENTREVISTA

Andrés Scarsi: "El interés de este Gobierno está puesto en lo social"

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires conversó con La Tecla y aseguró que la Provincia pone “prioridades” en las políticas sanitarias junto con el área de Desarrollo Social. Además, la situación del recurso humano en el ámbito bonaerense.

En los últimos días, algunos legisladores de la oposición pusieron el ojo en el Presupuesto de la cartera de Salud. Si bien no presentaron pedidos de informes a pesar de tener las facultades para realizarlo, en las redes sociales apuntaron contra la gestión de Andrés Scarsi y sostuvieron que hubo una sub-ejecución millonaria.

En ese marco, Scarsi, que fue uno de los ministros elegidos por María Eugenia Vidal para presentar y defender el Presupuesto en la Legislatura , conversó con La Tecla sobre la aprobación del mismo.

-¿Cómo fue la discusión presupuestaria?

-Hubo legisladores que hicieron las preguntas que tenían planteadas, dimos respuesta a todo y hubo un marco de mucho respeto y consenso, tanto en mi presentación como en la de Santiago López Medrano, que fuimos juntos. Es una señal de que el interés del gobierno está puesto en lo social.



-¿Qué representa el presupuesto?

-Cuando uno desagrega el presupuesto, ve qué es lo nuevo, ve que se puede mantener la estructura, y ve que el recurso humano ocupa cerca del 65 por ciento del presupuesto. También podés ver que podemos hacer las guardias, el SAME, que podemos garantizar la entrega de medicamentos oncológicos, que también trabajamos en los recuperos de costos con IOMA y PAMI. Es un ministerio más ordenado, donde la Gobernadora , junto con Desarrollo Social, pone prioridades.



-¿Cuál es hoy la situación del recurso humano en hospitales de la Provincia?

-Pudimos cumplir los acuerdos paritarios, ahora vendrán las nuevas negociaciones y tendremos que cumplir lo que acordemos. En eso estamos bien, está más equilibrado y tenemos que discutirlo en el buen sentido para llegar a la dotación óptima. Uno tiene que poder tener una planificación, saber cuál va a ser y con qué recurso va a contar. Si vos no sabés cuánta gente necesitás para cumplir con una guardia, no hay manera de calcular un presupuesto. Ese trabajo es muy importante, hoy sabemos cómo es el número. Después vienen las negociaciones; siempre se escucha alguna crítica, que es lo natural, pero hay reuniones, mesas técnicas.

-CICOP suele ser el punto de conflicto en Provincia.

-Hemos mantenido reuniones con todos los gremios, tenemos las mesas técnicas planificadas. Siempre va a haber discusión. Es bueno eso, siempre que sea en el marco del respeto. Entiendo los pedidos, pero que le sumen al vecino. Acá, lo que definimos hacer es siempre para mejorar la atención a la gente.

-En el sentido de la atención hace poco se planteó una vieja discusión: que los distritos vecinos se hagan cargo de las personas que llegan de otro partido para atenderse en el hospital local.

-Una de las herramientas que tiene que cumplir la Provincia es poder garantizar el acceso y no ponerle barreras al vecino que se va a atender, sea del lugar que sea. Lo que hay que lograr es el acceso al hospital, municipal, provincial o nacional, sea como sea. Nos tenemos que poner de acuerdo entre los tomadores de decisiones, pero siempre garantizando el acceso. No podemos hacer que un paciente no se pueda atender porque no es de ese municipio; es una definición nuestra y de la Gobernadora.

-¿Se comunicó la postura a los intendentes?

-Trabajamos con todos los intendentes para garantizar el acceso a la salud en todos los distritos.