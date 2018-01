PROVINCIA

Vidal no para de festejar: otro jefe comunal peronista se sube a su Pacto Fiscal

“Somos de los Municipios que vamos a adherir al Pacto fiscal, es un ajuste necesario que hay que hacer en este momento y estamos decididos a hacerlo”. Las palabras pertenecen al intendente de Salto, Ricardo Alessandro; y en el Gobierno provincial aprietan el puño para festejar.

“Es un ajuste para que nos cierren las cuentas, sobre todo en lo referente a la planta y al personal. En el año 2013 teníamos 413 empleados y en el 2017 subimos ese número a 769”, agrega ante La Tecla el jefe comunal que en los últimos comicios jugó para el Frente Justicialista.“Hemos crecido denodadamente en personal y no estamos en condiciones de aumentar esa masa debido a que salarialmente nos ocupa el 71% del presupuesto”, completó el alcalde randazzista, sumándose a otros varios pares que también le dieron el visto bueno a la mandataria bonaerense.El último en dar el sí del grupo de los peronistas había sido el municipio de Bolívar, liderado por el intendente Marcos Pisano. Claro, el ok lo dio el diputado nacional Eduardo "Bali" Bucca, amigo personal del presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, que fue quien se encargó de armar la foto con el alcalde.Según fuentes cercanas a la Gobernación, tal como informó este medio días atrás, un total de 50 distritos ya firmaron el Pacto. Algunos más contentos que otros, pero lo cierto es que de a poco los intendentes, previa aprobación del HCD, se van llegando a La Plata para estampar la rúbrica.La gran mayoría son de Cambiemos, pero también, como se djo ya hay varios peronistas y este hecho es festejado sobre todo en el ministerio de Economía que lidera Hernán Lacunza. ¿Peronistas de Cristina? Por ahora no. Pero sí varios peronistas más vinculados al Partido Justicialista.Por caso, según señalaron fuentes oficiales a La Tecla, los intendentes opositores que adhirieron al pacto fiscal son Néstor Álvarez, de Guaminí; Roberto Álvarez, de Tres Lomas, Mario Ishii, de José C. Paz y Hugo Corvatta, de Saavedra.También hicieron lo propio, siempre según la información otorgada por allegados a la Provincia, Guillermo Britos, de Chiviloy; Gustavo Barrera, de Villa Gesell; Walter Festa, de Moreno, Hernán Y Zurieta, de Punta Indio; Gabriel Katopodis, de General San Martín y Jorge Cortés, de Hipólito Yrigoyen.Es importante señalar que el discutido pacto propone a los municipios adherir a una serie de pautas que entre otras cuestiones establece límites a los aumentos de tasas y un tope al porcentaje de contratación de personal en función de la cantidad de habitantes.Por supuesto, para los que ponen la firma, hay premio. Como contrapartida, las Comunas contarán con la posibilidad de obtener nuevos endeudamientos y otorgamientos de avales y garantías y otros tipos ayudas financieras, como la contratación de leasing o arrendamiento financiero.