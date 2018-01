HACIA LAS ELECCIONES

El trío PRO quiere repetir la fórmula en 2019

En el partido amarillo aseguran que Macri en Nación, Vidal en Provincia y Larreta en Ciudad, volvería a ser el escenario perfecto para las próximas elecciones. “Es lo más natural”.

Mientras circulan rumores de una posible aspiración de María Eugenia Vidal a la Presidencia de la Nación, lo cierto es que desde el seno del partido amarillo consideran que “lo más natural” es que el trío PRO persiga la reelección en 2019."Lo más natural sería que Macri, Vidal y yo vayamos por la reelección", aseguró el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien acompañó al jefe de Estado en su gira europea.El mandatario porteño consideró que "una gestión, para poder hacer una diferencia, lleva tiempo", aunque destacó que "todavía" no hablan del tema."No lo planteamos, no es tema todavía, pero sería lógico. Todos los análisis políticos llevan a eso, me encanta el trabajo que hago y en la ciudad tenemos muchos programas que estarán terminados para el fin de este mandato y otros que no. Hay mucho para hacer", subrayó.Quien también echó por tierra la posibilidad de que Vidal se sume a la pelea presidencial fue su mano derecha, Federico Salvai: “Hoy no veo esa posibilidad. Tampoco veo que en los próximos meses Mauricio y María Eugenia hablen de su futuro político, ni de un escenario electoral”.