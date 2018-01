RECALCULANDO

¿Era sólo un mito?: la Provincia descartó una reforma en el IPS

El jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, desechó la posibilidad de una reforma previsional. Aseguró que ni siquiera estuvo la intención de avanzar en ese sentido. La oposición ya había salido con los tapones de punta.

“No hubo ni hay ninguna intención de parte del Gobierno de discutir este tema y además no hay proyecto presentado por nadie. El famoso proyecto del que todo el mundo habla no existe”, aseguró el jefe de Gabinete, Federico Salvai, en una entrevista a 3Días.De esta manera, desde la Provincia desecharon todas las versiones que circulaban sobre una posible reforma del sistema previsional bonaerense que puso los pelos de punta, tanto a la oposición como a los sindicatos en general.En este sentido, Salvai no descartó que “quienes estemos en la Provincia, o el día de mañana los que estén, tengan que discutir esto. Es falso pensar que el Instituto de Previsión Social (IPS) tiene superávit. Era superavitario mientras el empleo público crecía más alto que las jubilaciones”.“Si se absorbe empleo público al 4% anual y no hay jubilaciones, vas a tener una caja superavitaria. Pero si hay una camada de empleados que empiezan a jubilarse y se restringe el acceso a nuevos empleos dentro del Estado para no aumentar el gasto público, esa caja empieza a ser deficitaria. En algún momento va a generar un problema. No en el corto plazo. Lo que nosotros decimos es que no hay ninguna voluntad del Gobierno sino de algunos gremios de poner este tema en el medio para generar una discusión política. Pero ellos saben, aunque no lo digan, es que esta caja a futuro no es superavitaria”, añadió la mano derecha de María Eugenia Vidal.No obstante, y tal como publicó LaTecla.Info, fue el titular del Instituto de Previsional Social (IPS), Christian Gribaudo, quien reconoció que el gobierno provincial trabajaba para que la reforma del sistema previsional se debata en la Legislatura en los próximos meses.Según adelantó, la iniciativa tendrá dos objetivos centrales: la edad jubilatoria y la puesta en marcha de un régimen único.Como era de esperarse, la oposición se abroqueló para manifestar su rechazo a un posible cambio. Por caso, diputados del bloque kirchnerista anunciaron un proyecto para declarar de orden público el sistema de jubilaciones vigente y la “intangibilidad de los fondos del IPS y de sus fuentes de financiamiento”.A la dirigencia opositora se le sumaron los gremios. “Los trabajadores del IPS vemos con mucha preocupación la avanzada del gobierno sobre nuestro sistema previsional que es un ejemplo a nivel continental. Sabemos que hoy el IPS es superavitario, por lo que no entendemos por que quieren cambiar lo que está funcionando bien. El gobierno de Vidal busca desfinanciar y usar discrecionalmente la plata de todos los estatales bonaerenses”, dijo César Baliña, secretario gremial de ATE Provincia y empleado del organismo.