2019 A LA VISTA

El campo está que trina con Vidal y vuelven a asomar los "agrocandidatos"

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matias De Velazco, aseguró que "las bases ruralistas están muy molestas con el gobierno provincial" y que la entidad busca "que haya alternativas" a la gestión de Vidal.

La ya famosa 125 hizo enojar al campo allá por 2009, y de a poco aparecieron los agro legisladores. Pero así como aparecieron, de a poco fueron desapareciendo. Incluso, en las elecciones de 2013 y 2015 se escuchó decir a algún que otro ruralista que la oposición los había usado.El tiempo pasó y el campo otra vez vuelve a mostrarse molesto. Esta vez, no con el kirchnerismo, aunque este espacio sigue siendo un enemigo. El problema es ahora con el pro, más precisamente con la administración que lleva adelante María Eugenia Vidal.Tan grande es el disgusto que nuevamente se empieza a hablar de agrocandidatos. El tema es quien les hará un lugar por estos tiempos, ya que la UCR, lamentablemente para el espacio, es parte del oficialismo. ¿Será el peronismo no kirchnerista? Vaya a saber. Lo cierto es que el campo quiere deliberar, uiere legislar.Así las cosas, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matias De Velazco, aseguró que "las bases ruralistas están muy molestas con el gobierno provincial" y que la entidad busca "que haya alternativas" a la gestión de Vidal."Esto es como cuando en un pueblo hay una sola ferretería o una sola estación de servicio, no funciona, te estafan, necesitamos construir una alternativa para que la cosa funcione", dijo De Velazco en díálogo con la agencia Télam.Para el dirigente, lo que más molesta a los ruralistas bonaerenses "es que el gobierno provincial no dialoga y a la gobernadora no le interesa la producción". "Hoy los ministros de Agroindustria y Producción está pintados y el que manda es el de Economía, que viene de la timba", dijo De Velazco en relación al titular de la cartera de Hacienda, Hernán Lacunza.Sobre un eventual diálogo con dirigentes de la oposición, De Velazco dijo que buscarán "reunirse con todo el arco opositor", pero destacó que "no hubo ningún contacto con el kirchnerismo cómo circuló" ni tienen pensado un encuentro con la senadora Cristina Kirchner.El directivo calificó como "la gota que colmó el vaso" a "la suba del inmobiliario rural, que tiene un 50 por ciento de incremento más un revalúo". "Es una locura total, todo el gasto está en lo social, que es muy necesario, pero tienen que pensar en lo productivo, ahí se generan los puestos de trabajo que se necesitan", cuestionó.En lo que respecta a los legisladores que llegaron del del sindicalismo rural hay que recordar que uno de ellos es Jorge Srodek, quien luego de ser diputado provincial se fue acercando al macrismo y actualmente se desempeña como Jefe de Gabinete del ministerio de Agroindustria que lidera Leonardo Sarquis.