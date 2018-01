ENCUENTRO

En un hotel boutique, el peronismo "new age" mete el primer encuentro oficial del año

Los consejeros partidarios de todas las secciones electorales se llevará adelante mañana en San Bernardo. A partir de las 11 horas en Almarena boutique hotel, jefes comunales y dirigentes pondrán en funciones a las autoridades del PJ y prepararán el temario para el Congreso del 16 de febrero. Los adelantos de lo que plantearán los presentes.

Con varios referentes de amagando con vaciar el encuentro, el peronismo bonaerense mete la primera reunión oficial del año y es en un hotel boutique.

Este viernes 26 de enero a partir de las 11 horas en el Almarena boutique hotel, ubicado en Avenida Costanera 199 y Avenida 3 de Costa del Este, dirigentes y jefes comunales que, a su vez, son consejeros partidarios de las 8 secciones electorales, debatirán las primeras cuestiones que hacen al espacio que para esta nueva era encabeza el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.

El objetivo será poner en funciones a las autoridades partidarias y preparar la orden del día para el Congreso del 16 de febrero, pero habrá ausencias a la foto que propondrá el merlense.

“Con absoluta seguridad no voy a ir y estaba dando vuelta la idea de muchos de no concurrir pero no me consta de que haya postura común al respecto”, le dijo a La Tecla el mandamás de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona.

En ese sentido, el jefe comunal agregó “hay bastante bronca con las autoridades del PJ por varias cosas”. Durañona enumeró entre ellas algunos casos puntuales: “Desde el momento de la definición de autoridades partidarias se dejó al interior fuera de la discusión y en el ámbito legislativo se armó un bloque que no respetó esa primera idea de hacer una bancada uniforme”.

“Los legisladores que responden a muchos intendentes del Conurbano apoyaron de distintas formas todas las iniciativas de Vidal como la reforma de jubilación del Banco Provincia o que se eliminara el Fondo de Infraestructura Municipal sin hacer una defensa de eso”, agregó.

Además, Durañona sostuvo que “varios referentes del interior están enojados por el apoyo al Pacto Fiscal que se hizo de manera inconsulta”.

Pero, por fuera de la voz de Durañona, enfrascado en la dicotomía Cornurbano-Interior, los alfiles seccionales presionarán para que la nueva conducción tenga una mirada hacia los distritos tierra adentro.



Sabido es que el deseo del actual presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, es que el primer Congreso partidario sea llevado adelante en un distrito del interior (potencialmente Bahía Blanca o Mar del Plata) pero los consejeros no se conformarán sólo con ese gesto.



Días atrás, en diálogo con La Tecla, Walter Torchio, intendente de Carlos Casares y consejero por la Cuarta sección electoral, adelantó que "es necesario equilibrar las posiciones entre Conurbano y el interior"



"Con las modificaciones del CUD y la presión por adherir al Pacto Fiscal creo que el interior necesita ser escuchado porque tenemos necesidades diferentes como dejara atado la ampliación del personal con relación al crecimiento del municipio porque muchos intendentes hemos ido incoporando nuevos servicios y eso no puede estar supeditado a Provincia ya que no es lo mismo si tenes el servicio de salud a cargo del muncipio o no", aseveró el casarense.



Además, Torchio abogó que desde su sección electoral van a pedir que se defina lo más rápido posible la estrategia de unidad. "No tiene sentido perder el tiempo para saber si se va a ir juntos o no, no podemos cometer el mismo error que las elecciones pasadas, es algo que los peronistas debemos saberlo con tiempo y no a último momento", deslizó.



En ese sentido, quien se sumó a ese reclamo fue el consejero por la Séptima sección electoral e intendente de Roque Pérez, Juan Carlos "Chinchu" Gasparini. "Nosotros vamos a pedir que el partido funcione y, por supuesto, trabajar para la unidad del partido".



"Algún día nos tendremos que dar la mano y es una acción que debemos hacer cuanto antes así cada uno de los intendentes y dirigentes empiezan a jugar sus cartas", apuntó.

El encuentro en el distrito costero será la previa a otra gira de Menéndez como máxima autoridad del PJ bonaerense. En las próximas semanas una serie de encuentros con varios gobernadores provinciales. El salteño Juan Manuel Urtubey, el formoseño Gildo Insfrán y el entrerriano Gustavo Bordet entre los primeros apuntados.