El Concejo Deliberante de Ayacucho aprobó la renuncia de Zubiaurre

El cuerpo deliberativo local cumplió con el trámite y la dimisión del ex intendente de Cambiemos ya es oficial. En la nota reiteró lo mismo que en la conferencia de prensa y las redes al momento de dejar su cargo: quiere estar con su familia y jubilarse.

El oficialismo de Ayacucho impuso su mayoría propia en el Concejo Deliberante para dar por aprobado el pedido de renuncia presentado por el ex intendente de la ciudad, Pablo Zubiaurre. Luego de más de una hora de debate, en el que estuvieron ausentes los ediles, se analizaron los términos de la nota presentada por el ahora ex alcalde, que generó algo de polémica por los términos de la misma.La argumentación presentada en la solicitud de aceptación de su dimisión de Zubiaurre no sorprendió a nadie, ya que fue una copia de sus argumentos esgrimidos en la conferencia de prensa realizada a finales del año pasado y difundida en las redes sociales.En dicha ocasión, según informó La Tecla.info, Zubiaurre aseguró que la decisiónsino por la necesidad de estar con su familia y "jubilarse", aunque desde la Provincia confirmaron a este medio que se le realizó un ofrecimiento.dijo al momento de anunciar su decisión, golpeado aún por la muerte de Fabián Puchulu, candidato a concejal por Cambiemos en esa ciudad bonaerense, quien fue encontrado con un disparo de arma de fuego en la cabeza horas antes de las elecciones.Tras el alejamiento de Zubiaurre, tomó las riendas del municipio el hasta entonces presidente del Concejo Deliberante,