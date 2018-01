LADO B

Deudas vocacionales: los políticos y sus materias pendientes

La Tecla conversó con funcionarios, legisladores e intendentes para saber qué les hubiese gustado ser en caso de no haberse dedicado a la política. ¿Qué profesión podrían haber tenido?

Todos barajamos varias posibilidades a la hora de elegir una profesión, y los políticos no son la excepción. La Tecla salió a preguntarles a integrantes del gabinete, a legisladores y a intendentes qué les hubiese gustado ser de no haber elegido la función pública.Entre las respuestas, muchos deportistas, algunos médicos y otros con vocación docente. Varios no descartan dedicarse a otras cosas en el futuro. En la presente nota, todos los detalles.