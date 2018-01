A LA CALLE

Trabajadores del BAPRO se movilizan contra la reforma previsional

Empleados de la financiera provincial marcharán a la casa matriz de La Plata para manifestar su rechazo a las modificaciones en el régimen jubilatorio. No se descartan nuevos paros.

Tal como anticipó, los trabajadores del BAPRO vuelven a la calle luego de que la gobernadora María Eugenia Vidal promulgara las reformas en su sistema previsional.En principio, se movilizarán a la Casa Matriz de la ciudad de La Plata (en 7 entre 46 y 47) a las 11 horas, aunque no se descartan que en los próximos días, de no recibir respuesta de parte del Ejecutivo, se retomen los paros.“Se acordó avanzar en acciones unificadas de todo orden, abordando el terreno legal, acciones agitativas y medidas de acción directa”, dice un comunicado firmado por la Comisión en Defensa de la Caja de Jubilaciones del Banco Provincia.Cabe recordar que la reforma del sistema jubilatorio en la entidad contempla un aumento en la edad de retiro de 57 a 65 años y una nueva fórmula para calcular el beneficio, cuestión que no sólo afecta a los trabajadores pasivos, sino que además causará una nueva reformulación en el salario actual de los trabajadores activos.Así, se sube gradualmente la edad jubilatoria según el siguiente esquema: 61 años en 2020 y 2021; 62 en 2022 y 2023; 63 en 2024 y 2025; 64 en 2026 y 2027 y, finalmente, 65 años antes del 2028.Entre los cambios introducidos, el haber jubilatorio pasará del 82 al 70 por ciento; el beneficiario recibirá el promedio salarial de los últimos 10 años; y su texto final, garantiza plenamente los haberes de los actuales y futuros jubilados.El sistema previsional de la entidad bancaria bonaerense cuenta con casi 16 mil pasivos, que cobran haberes de un promedio de 45 mil pesos y que, en algunos casos, llegan a los 160 mil, según estimaciones del gobierno provincial.Tras su tratamiento en la Legislatura bonaerense, los trabajadores del Banco Provincia llevaron adelante una serie de paros de actividades que pusieron en jaque el pago del medio aguinaldo a un millar de empleados y clientes de la financiera.Por ello, el ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y el Banco volvió a operar con normalidad. La medida, no obstante, venció el pasado viernes y todo indica que los trabajadores retomarán la huelga teniendo en cuenta que la Ley fue promulgada por la Gobernadora, según fue publicado en el Boletín Oficial.