CONTRADICCIONES

El D'Elía del Pro, en off side con los "pensamientos" de ahora y los de antes

El diputado nacional Fernando Iglesias, alguna vez uno de los preferidos de Lilita Carrió, es hoy uno de los predilectos del presidente Mauricio Macri, sobre todo, porque -señalan algunos- dice las cosas que los altos funcionarios no pueden decir, justamente por ser altos funcionarios.

El escritor y periodista es una especie de Luis D'Elía de Cambiemos, o sea un dirigente de no mucho peso al que se le puede soltar la mano sin que las consecuencxias sean importantes; pero que puede ser "usado" en todo momento. Mucho para ganar, poco para perder.El problema de Iglesias por estos días parece ser el pasado, el archivo, por lo que queda en off side bastante seguido. Por caso, en las últimas 48 horas, de la mano de Rusia y Brasil quedó en claro que a pesar que hoy se muestra ultra macrista, el legislador tiene pensamientos diferentes a los del Gobierno.¿A Iglesias le gusta Lula Da Silva? Sí. "No va a ser fácil superar lo hecho por Lula en estos 8 años. Especialmente: la incorporación de 40 milllones de brasileños a la clase media", decía el diputado a través de Twitter en noviembre de 2010.Sin embargo, en julio de 2017, ya amarillo, Iglesias escribía: "9 años a Lula. Alegría porque haya justicia y república. Tristeza por lo que pudo y debió ser un poder político renovado y justo, y no fue", afirmaba el "D'Elía" amarillo, a quien la relación Argentina-Rusia 2018, también iba a dejar mal parado.Crítico, el legislador oficialista Fernando Iglesias, fiel a su estilo opositor, repudiaba durante el gobierno anterior los acuerdos del kirchnerismo con Rusia: "Es mentira que estemos aislados del mundo, la semana pasada Cristina Kirchner se reunió con Putin.#Nacionalismoalpalo# Petropolíticaalpalo".Por supuesto, Iglesias, protegido de la Casa Rosada, no se hace problemas por los pasos en falso. Como se dijo antes, muchas veces suele decir cosas que desde el Gobierno no se pueden decir. Sucedió, por ejemplo, con el Caso Santiago Maldonado.El controvertido dirigente se refirió a la posibilidad de que el Estado hubiera encubierto la actuación de Gendarmería en la desaparición del joven tatuador. "A ver, el Estado encubrió pero lo encontró la Prefectura cuatro días antes de las elecciones. EXPLICAMELÁ (sic)", sostuvo.También el ex Lilito hizo de las suyas cuando Estados Unidos le revocó la VISA al ex canciller Héctor Timerman, situación que provocó que no pudiera viajar a aquel país para tratarse contra el cáncer."Le sobran los recursos y las opciones para recibir un tratamiento adecuado, a Timerman. En Argentina y en el resto del mundo. Que haya elegido los Estados Unidos no es más que otra muestra de su perpetua contradicción", afirmó el la red del pajarito el vocero amarillo.