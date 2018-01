BRASIL CALIENTE

Lula está cada vez más complicado, pero cada vez tiene más aguante K

Dirigentes de Unidad Ciudadana de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad principalmente, bancaron a través de las redes sociales al ex presidente de Brasil, Lula Da Silva, luego que quedara ratificada la condena en su contra

El inicio de la vuelta para retomar el sueño. Con organización, doctrina y unidad popular. Todo Suramérica lo espera. Nos toca el protagonismo. Vienen los 20 años más épicos de nuestra Patria Grande. pic.twitter.com/qiG6XyNQn5 — Mariano Pinedo (@MarianoPinedo) 25 de enero de 2018

Persecución política, mentiras, difamaciones, causas inventadas sin pruebas... La derecha de Brasil mediante el partido judicial condena al compañero Lula da Silva con el único fin de proscribirlo para que no se presente en las próximas elecciones presidenciales. #JusticiaPorLula — Agustin Rossi (@RossiAgustinOk) 24 de enero de 2018

Como no pueden vencer al progresismo en las urnas, lo quieren desmoralizar, correrlo del camino a través de maniobras fraudulentas y de persecuciones judiciales, políticas y mediáticas. No lo van a lograr. #PovoComLula #JusticiaPorLula #EleicaoSemLulaEFraude — Alberto Ciampini (@DipCiampini) 25 de enero de 2018

El imperio y la derecha conservadora imponen en Brasil una condena a Lula a traves de la mafia judicial.Lo mismo quieren hacer con el resto de los lideres populares latinoamericanos. Es la nueva forma de golpismo que invento el neoliberalismo. — Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) 24 de enero de 2018

Solo avisar que los medios argentinos y este gobierno y los jueces van a mirar con atencion la reacion popular por lula ...porque quieren hacer lo mismo con Cristina — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 24 de enero de 2018

Acompañamos a Lula y al pueblo brasilero en la marcha en defensa de la democracia y el derecho de Lula a ser candidato.

Defender a Lula es defender la Democracia. #JusticiaPorLula

#EleiçãoSemLulaéFraude pic.twitter.com/z002wq7wZ8 — Laura V. Alonso (@lauValonso) 24 de enero de 2018

No hay fallo que frene la voluntad de un pueblo. Fuerza Lula, fuerza Brasil!#JusticiaPorLula 🇧🇷 pic.twitter.com/Mvoca0ow2c — Victoria Montenegro (@MontenegroViki) 24 de enero de 2018

Sin Lula es fraude. No les importa. No hay ética ni moral. El poder económico no perdona a los que conducen procesos políticos en los que se redistribuye el ingreso y se amplían derechos. A la política le queda la organización y la construcción de frentes ciudadanos. — Javier Andrade (@javieroandrade) 24 de enero de 2018

El único crimen de Lula fue sacar de la pobreza a 36 millones de personas. #JusticiaPorLula #EleiçãoSemLulaéFraude pic.twitter.com/1qkPEzJv06 — Andrea Conde (@andiconde) 24 de enero de 2018

Hoy es un día crucial para la democracia latinoamericana. La juticia, brazo ejecutor del golpe institucional a dilma, pretende prohibir la candidatura de Lula. #JusticiaPorLula #EleicaoSemLulaEFraude pic.twitter.com/SzEr6LWJ5g — Luana Volnovich (@luanavolnovich) 24 de enero de 2018

"Al condenar a Lula hicieron su contribución para un mundo más desequilibrado"



Muy buena nota de @granovskymartin 👇 https://t.co/e9za1reOb4 — Claudia Neira (@NeiraClaudia) 25 de enero de 2018

Pedimos #JusticiaPorLula, cuyo único crimen fue sacar a 40 Millones de la pobreza. pic.twitter.com/1h66hUqJLv — Hugo Yasky (@HugoYasky) 24 de enero de 2018

Persiguen a Lula por enfrentar a los más poderosos y defender los intereses del pueblo brasilero. Lo quieren preso porque saben que su liderazgo popular pone en peligro los privilegios de las minorías más ricas. #JusticiaPorLula #EleiçãoSemLulaéFraude pic.twitter.com/5EyAiLiToV — Hernán Sabbatella (@HSabbatella) 24 de enero de 2018

La lucha de #Lula es la lucha de la patria grande de América Latina contra las corporaciones y los poderes concentrados que atentan contra la democracia y la dignidad de los pueblos. #JusticiaPorLula #EleiçãoSemLulaéFraude pic.twitter.com/bo4BUM0Skc — Mónica Macha (@MoniMacha) 24 de enero de 2018

Apoyamos el derecho de Lula a ser candidato. En defensa de la democracia y el pueblo brasilero. #JusticiaPorLula #EleicaoSemLulaEFraude pic.twitter.com/Yq2oxyfnS9 — Hernán Letcher (@hernanletcher) 24 de enero de 2018

Los tres jueces del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región de la ciudad de Porto Alegre ratificaron la sentencia del juez Moro contra el ex mandatario brasileño por haber recibido un apartamento en un balneario a cambio de favorecer a la constructora OAS en contratos con Petrobras.Sí, el ex presidente Lula Da Silva, favorito en las encuestas de cara a las próximas presidenbciales, está más que complicado. Sin embargo, parte de la dirigencia política argentina, en especial el kirchnerismo, le hace el aguante a full y apunta le apunta a la derecha, al igual que a nivel local.João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen y Victor Luiz dos Santos Laus rebatieron todos los argumentos de la defensa del ex mandatario y elevaron la condena de nueve años y medio a 12 años y un mes de prisión."Hay prueba, encima de lo razonable, de que Lula fue uno de los articuladores, si no el principal, de la trama de corrupción" que operó en la estatal Petrobras, afirmó durante ayer Gebran Neto, instructor del caso. ¡Y los K en Argentina, qué afirmaron?