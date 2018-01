ECONOMIA

Ajuste en la empresa Centrales de la Costa, y riesgo de privatización

El gobierno provincial ya avisó al directorio de la compañía energética estatal que deberá cerrar el año sin déficit, porque ya no hará aportes del tesoro para solventar las pérdidas. De no lograrse el objetivo, el paso que viene es la privatización de las usinas que dependen de la empresa y se encuentran en distritos costeros.

Uno de los primeros lugares en los que se puso la lupa para bajar el déficit del Estado bonaerense es en las pérdidas de la empresa Centrales de la Costa Atlántica S.A., que tiene a cargo cuatro centrales termoeléctricas, que en 2017 tuvieron una pérdida de unos 100 millones de pesos, según aseveran en el Ejecutivo.La advertencia de que el Gobierno no cubrirá más ese déficit llegó al directorio de parte de un ministro bonaerense, quien fue muy claro al señalar que el Estado no pondrá más dinero del tesoro para cubrir ese agujero. Por consiguiente, la empresa deberá, como primera medida, ajustar tarifas y tratar de bajar el costo operativo, con el objetivo de equilibrar el balance.De no lograrse, el camino de la privatización aparece como el más consensuado en el Ejecutivo. De hecho, una alta fuente gubernamental le confirmó a La Tecla que la privatización es una opción de no tan largo plazo, aunque precisó que no hay resolución de cuándo podría hacerse y cuáles serían las generadoras a privatizar de las cuatro que tiene la empresa.Centrales de la Costa, presidida por el ingeniero Damián Andino, regentea las usinas de Mar del Plata (denominada 9 de Julio), con una capacidad de generación de 240 megawatts de potencia; la de Necochea, de 206 megawatts; la de General Madariaga (Oscar Smith), que produce 25 megawatts; y la de Mar de Ajó, con una potencia de 30 megawatts.“El tema de la privatización no está en el directorio, para privatizar primero hay que tratarlo en directorio y eso no ha pasado, nosotros no hemos recibido ninguna notificación al respecto; sólo hay rumores”, coincidieron en apuntar a La Tecla dos miembros de la mesa directiva de Centrales de la Costa.El ajuste en Centrales de la Costa aparece en sintonía con la decisión del gobierno de Mauricio Macri de privatizar seis centrales termoeléctricas que dependen del ministerio de Energía de la Nación, entre las que se incluye la termoeléctrica de la localidad de Ensenada.