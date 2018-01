DEFINICIONES

Intendente de Cambiemos salió a respaldar la detención de su antecesor

Salvador Serenal, el ahora jefe comunal de Lincoln por el oficialismo emitió un comunicado donde respaldó el accionar de la Justicia. ​​​​​​​"Nosotros tenemos claro de qué lado estamos y, por eso, presentamos la denuncia", señaló.

La detención del exintendente de Lincoln, Jorge Abel Fernández, sigue dando que hablar en el municipio linqueño y, como no podía ser de otra manera, el actual mandamás local por Cambiemos, Salvador Serenal salió a emitir su opinión.Mediante un comunicado que hizo público en su Facebook, Serenal consideró que "hoy es un día muy importante para el pueblo de Lincoln"."Por años, todos supimos y sospechamos que funcionarios de la administración anterior estaban saqueando a la comunidad, apropiándose de los bienes que gestiona el estado municipal, manejando como propios los bienes de todos, perjudicando al pueblo y, en especial, a los sectores más humildes. También, por años, muchos creyeron que esas conductas no tendrían sanción. Hoy podemos comprobar que todo llega", añadió.En ese sentido, postuló: "Quiero agradecer a quienes, con decisión y valentía, hicieron su desinteresado aporte para que esto sea posible. Sin ganar nada a cambio y arriesgando mucho, haciendo lo que hay que hacer. También agradecer a los funcionarios que acompañaron siendo parte de la denuncia"."Si un funcionario recibe información con indicios de este tipo de delitos, está obligado por ley a proceder, en éste caso a denunciar, de lo contrario puede ser acusado de incumplimiento de deberes. En los análisis que realizamos había indicios de delitos y entonces, invitamos a concejales y otros funcionarios a que sean parte de la investigación y la denuncia. Algunos aceptaron y otros lo rechazaron. Cada uno tiene sus razones y sabe por qué actúa como actúa", agregó el jefe comunal de Cambiemos quien, además fue uno de los que realizó la denuncia."Nosotros tenemos claro de qué lado estamos y, por eso, previa evaluación técnica y legal de los datos y teniendo en consideración los cargos formulados por el tribunal de cuentas de la provincia y las auditorías realizadas, presentamos la denuncia", explicó.Por último, aseveró que "hubo quienes acompañaron al ex intendente Fernández en su gestión y sus negocios, -sea como funcionarios, proveedores o amigos del campeón- en la época en que ya era vox populi lo que sucedía en el municipio. Que no se apartaron, cuando era conocido que su principal instrumento de construcción política era la corrupción y el beneficio personal en desmedro del pueblo. Ellos, tendrán que revisar con su conciencia sus razones y sus actos".