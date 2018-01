AHORA

Detuvieron al ex intendente de Lincoln, Jorge Fernández

Según seinformó de manera extra oficial, es por una causa en la que se investiga una presunta defraudación a la administración pública; malversación de caudales públicos; administración fraudulenta de fondos públicos nacionales, provinciales y municipales; cohecho; asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

El ex intendente de Lincoln Jorge Fernández (FpV) fue detenido en horas de la mañana a partir de una denuncia por presunta defraudación a la administración pública, malversación de caudales públicos y administración fraudulenta de fondos públicos nacionales, provinciales y municipales.



Además, la causa incluye también los delitos de cohecho; asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, que investiga el fiscal Javier Ochoaizpuro, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Junín, informó el Diario Democracia.



También fueron detenidos por orden del fiscal de Junín, Javier Ochaizpuro, los ex funcionarios Walter Fernández (ex contador general), Mario Ruiz (ex secretario de Gobierno y Silvia Mazaitez (ex empleada de Tesorería).



Vale destacar que la causa la llevaba adelante el fiscal Javier Ochoaizpuro, de la mencionada Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2, acompañado de investigadores especializados de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos (UIDE) de la Procuración bonaerense.

Todos los detenidos, según informó Cadena Nueve, tuvieron una multa del Tribunal de Cuentas del 2016 sobre el ejercicio del 2011 por 8 millones de pesos.



El fallo del Tribunal de Cuentas deja al descubierto, entre otras cosas, la adquisición de bienes y servicios por proveedores que no estaban inscriptos en el municipio; facturas cobradas por funcionarios; firmas que no coinciden entre los cheques y los Recibos de Pago; y contribuyentes que no están registrados en la AFIP.

Tiempo atrás, el actual Intendente Salvador Serenal (Cambiemos) dijo que esta denuncia es la más grande de la provincia y pidió por una pronta resolución ya que “La Justicia debe darle a los argentinos una señal de confianza".



La comunicación en la que se informa de la detención y toma de declaración señala de manera textual:



"El titular de la UFIJ n° 2, doctor Javier Alberto Ochoaizpuro, recibirá en el día de mañana (25-1-18) la declaración prevista por el artículo 308 del Código Procesal Penal, a los detenidos Jorge Abel Fernandez, Walter Daniel Fernandez, Mario Enrique Ruiz y Silvia Cristina Mazaitis, en el marco de la IPP 04-00-007452-16-01.

Fernandez, ex intendente del partido de Lincoln, provincia de Buenos Aires, fue detenido en horas de la mañana de hoy (24-1-18) en su domicilio particular , sobre ruta 188 cercanías del acceso de la mencionada ciudad , Walter Fernandez, también en su domicilio de planta urbana, en tanto que Ruiz y Mazaitis, fueron habidos en la sede de la Municipalidad de Lincoln, en horario de cumplimiento de sus tareas. Las diligencias fueron llevadas a cabo con participación de efectivos policiales de la Comisaría 1ra de la ciudad de Junín, y personal de dos DDI, y coordinadas por el Fiscal Ochoaizpuro, presente en ese medio, junto a miembros de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos de la Procuración General, a cargo del doctor Juan Manuel García Blanco y secundado por el doctor Emilio Irrisarri.

En el marco de la misma investigación fue ordenada la detención de Marcelo Roberto Porto, quien hasta el momento de emisión del presente, no fue ubicado.

Los autos son un desdoblamiento de la IPP 7452-16, efectuado en el curso del año 2017, como consecuencia de un informe del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, el cual advirtió la posible comisión de delitos de acción pública durante el ejercicio financiero del municipio de Lincoln del año 2011, época en la cual Jorge Fernandez era intendente; Walter Daniel Fernandez, se desempeñaba como contador municipal; Mario Ruiz, como Secretario de Gobierno y Silvia Mazaitis, empleada con funciones en la Tesorería, mientras que Porto era Tesorero Municipal. Las maniobras consistían en la utilización de falsos proveedores, a los cuales mediante la falsedad ideológica de instrumentos públicos (órdenes de compra, órdenes de pago, falsificación de endosos, entre otros) , se les adjudicaba una inexistente provisión de bienes y con ello, se desviaba la contraprestación, la cual era percibida por empleados y funcionarios municipales. Jorge Fernandez, Walter Daniel Fernandez y Mario Ruiz se encuentran imputados en treinta y nueve hechos, y los restantes en un número menor, siendo el encuadre legal para todos ellos el de asociación ilícita, falsificación de instrumento público, uso de instrumento público ideológicamente falso, y defraudación contra la administración pública, todos ellos en concurso real, en los términos de los artículos 210, 292, 296, 174, inc. 5to , 45 y 55 del Código Penal.

Cabe agregar que respecto de Jorge Abel Fernandez, Walter Fernandez y Marcelo Porto, tramita en el marco de la IPP 04-00-007452-16-00, la investigación -avanzada en la actualidad- respecto del delito de enriquecimiento ilícito".

Área de Prensa - Secretaría General

Fiscalía General del departamento judicial Junín