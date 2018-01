DESPIDO

La exempleada de Triaca llegó a un acuerdo indemnizatorio

Se trata de Sandra Heredia, quien fuera despedida por el ministro nacional con insultos y a través de un audio de Whatsapp. Llegó a un acuerdo durante una audiencia de conciliación en la cartera bonaerense.

Carlos Triaca, hermano del ministro de Trabajo, llegó a un acuerdo indemnizatorio con Sandra Heredia, la empleada doméstica que fue despedida por el funcionario nacional con insultos y a través de un audio de Whatsapp, que luego fue viralizado.Heredia había denunciado que no sólo había trabajado en negro durante años, sino que ante un pedido de aumento había sido designada en la filial San Fernando del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), intervenido por la Justicia y bajo influencia del Gobierno.Según el acta del 19 de enero realizada por la delegación San Isidro del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Heredia accedió al pago de una indemnización de parte de Carlos Triaca, por el monto de 340 mil pesos.En su presentación, Heredia manifestó que cumplía funciones de casera en la quinta de Boulogne de los Triaca, desde el 12 de noviembre de 2012 y que percibía un salario bruto de 19.500 pesos, más el uso de la vivienda. Y que el 6 de enero de este año fue despedida sin causa.Carlos Triaca rechazó esos términos, sostuvo que él era el empleador de Heredia, que la relación laboral había comenzado el 1 de octubre de 2015 y que la mujer cobraba $9.826,50 por su trabajo, más la vivienda y los gastos.Desde la cartera de Triaca dieron a conocer el acta e informaron que el "documento confirma que el ministro de trabajo no mantenía relación laboral con la señora Heredia".Tal como publicó LaTecla.Info, fueron varios los dirigentes de la oposición que salieron a pedir que Jorge Triaca de un paso al costado y deje su rol frente al ministerio de Trabajo luego de que el audio saliera a la luz.Desde el massismo la dirigente de Olavarría, Liliana Schwidt, remarcó que “en un país serio ya no sería ministro. Es inadmisible. No hay excusa”. En la misma línea reprochó: “Un Presidente que no le pide la renuncia! La empleada en negro, la putea y encima la ‘ubica’ en el sindicato q ellos `intervienen´ por corrupción”.Casi el mismo mensaje brindó el titular del Partido Justicialista de la Nación, José Luis Gioja. En declaraciones radiales, subrayó que “probablemente Macri, debería tomar la misma decisión que tomó Triaca con su empleada”.Por su parte, el ministro lanzó un comunicado en el cual defendió sus acusaciones a la ahora exempleada y justificó que se encontraba estresado. “Es cierto que yo cometí ese exabrupto. Y lo cometí en el marco de una situación muy estresante”, fue la explicación del funcionario de Mauricio Macri.“Sandra no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre, sos una pelotuda”, fue el mensaje de Whatsapp con el que el ministro de Trabajo despidió a la empleada doméstica.