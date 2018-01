TORCIDA K

El camporismo de la Provincia le hace el aguante a Lula en Brasil

Legisladores provinciales y nacionales del kirchnerismo participan de marchas y actividades para apoyar el derecho del ex presidente a presentarse como candidato en su país. Este miércoles se sabrá si se confirma o no la sentencia de 9 años y medio de prisión dictada por el juez Moro.

Una delegación de militantes de la agrupaciónparticipa por estas horas de las manifestaciones convocadas para respaldar al ex presidente de Brasil,, quien espera el fallo de la justicia sobre acusaciones de corrupción que pesan sobre él.A la cabeza de la representación se encuentran, por ejemplo, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Laura Alonso; el senador provincialy el diputado bonaerensequienes participaron de las movilizaciones organizadas por el PT brasileño en defensa del derecho de Lula a presentarse como candidato a presidente de su país.Además, forman parte del grupo la senadora nacional, las diputadas nacionalesy el diputado nacional por Misiones,, entre otros, además de sindicalistas y representantes de movimientos sociales.Los dirigentes camporistas participaron también de encuentros y actividades junto a la Unión de Juventudes Socialistas y mantuvieron un intercambio político con integrantes del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), en los que participó también la ex presidentaLa justicia de la capital de Río Grande decidirá este miércoles si Lula es culpable de corrupción, confirmando o no eldictado por el juezen julio de 2017.Una sentencia confirmatoria por parte del Tribunal podría no sólo impedirle ser presidente de Brasil, sino también llevarlo a la cárcel por los